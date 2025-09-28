13 собак погибли из-за пожара в московском приюте

В ночь на 28 сентября в московском приюте для бездомных животных на улице Зорге произошел пожар. В результате погибли 13 собак, еще 30 смогли выбраться из вольеров и сбежать с территории приюта, сообщают телеграм-каналы «Осторожно, новости», Shot и «112».

По их данным, возгорание произошло из-за непотушенной сигареты охранника, который решил отпраздновать в приюте свой день рождения и пригласил туда друзей. Во время празднования они напились и заснули.

«Он просто в говно был, вот и все. И это не первый раз. Были уже пожары из-за того, что они пили в приюте», — рассказали «Осторожно, новости» волонтеры приюта. Shot пишет, что прохожие заметили дым и пламя и вызвали пожарных.

По данным телеграм-канала, среди погибших собак были четыре взрослых животных и девять щенков. Shot также сообщает, что в результате пожара один из гостей охранника получил сильные ожоги. Его вынесли из приюта на носилках и затем увезли на машине скорой помощи. Телеграм-канал пишет, что его доставили в реанимацию.

При этом RusNews утверждает, что пострадавшим оказался сам охранник. Издание пишет со ссылкой на очевидцев, что пламя поднималось в высоту до семи метров и что пожарные приехали в течение нескольких минут после вызова.

Волонтеры рассказали, что им удалось поймать большинство из сбежавших собак. При этом, по их словам, здание приюта собираются сносить. Также они отметили, что теперь им нечем кормить животных. «112» сообщает, что по факту произошедшего возбудили уголовное дело и начали проверку. Официально об этом пока не сообщалось.