Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию

Представители поколения Z увидели возможность карьерного роста и высокого дохода в работе бухгалтерами, которая считается одной из самых скучных профессий и, как пишет Fortune, близка к исчезновению. По данным издания, эта отрасль сталкивается с дефицитом кадров, поскольку многие бухгалтеры поколения бумеров скоро выйдут на пенсию, а миллениалы увольняются с работы из-за разногласий по поводу налоговой политики и профессионального выгорания.

Отмечается, что за последние пять лет в США уволились около 340 тысяч бухгалтеров, а в течение следующего десятилетия около 75% работающих сейчас бухгалтеров выйдут на пенсию. При этом представителей поколения Z все чаще рассматривают бухгалтерский учет не как монотонную рутину, а как способ изменить жизнь людей.

Человек с черным пакетом История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек Криминал 24 минуты чтения

В качестве примера издание рассказало о студентке факультета бухгалтерского учета и биомедицинских наук в Университете штата Орегон Алане Келли, которая помогла десяткам семей подать налоговые декларации. Среди ее клиентов оказались фермер, у которого не было доступа к интернету, и молодая женщина, которая финансово поддерживала свою сестру. Келли помогла им получить возврат налоговых выплат на сумму около шести тысяч долларов. Еще один студент, Тристан Класциус, помог пожилой женщине получить доступ к социальному обеспечению, о котором она не знала.

По данным Fortune, действия студентов уже помогли сэкономить американцам миллионы долларов за счет бесплатной помощи в уплате налогов, которую предоставляют жителям США в рамках специальной программы помощи в подаче налоговых деклараций (VITA).

Как пишет издание, эта программа появилась более 50 лет назад в Университете штата Калифорния в Нортридже. Только в прошлом году почти 300 студентов университета помогли более чем девяти тысячам налогоплательщиков с низким доходом получить около 11 миллионов долларов в виде налоговых возвратов и 3,6 миллиона долларов в виде налоговых льгот. Также студенты помогли сэкономить более двух миллионов долларов на сборах за подготовку налоговой декларации.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло? Мир 13 минут чтения

«Хотя у молодежи может сложиться определенное представление о бухгалтерском учете как о чем-то не столь интригующем и захватывающем, как только они по-настоящему вовлекаются в эту практику и видят, как она проявляется в реальном мире, это меняет мышление и взгляды людей», — рассказал директор программы VITA Рафаэль Эфрат.

Отмечается, что почти все выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже, отучившиеся на бухгалтеров, находят работу по специальности, а их зарплаты оказываются самыми высокими за всю историю любой крупной программы в бизнес-школе. Fortune пишет, что, поскольку зумеры отдают предпочтение стабильности на работе, тенденция к восприятию бухгалтерского учета как перспективной профессии будет расти.