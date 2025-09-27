EN
Общество

Зумеры возрождают «скучную» для миллениалов профессию

13:31

Представители поколения Z увидели возможность карьерного роста и высокого дохода в работе бухгалтерами, которая считается одной из самых скучных профессий и, как пишет Fortune, близка к исчезновению. По данным издания, эта отрасль сталкивается с дефицитом кадров, поскольку многие бухгалтеры поколения бумеров скоро выйдут на пенсию, а миллениалы увольняются с работы из-за разногласий по поводу налоговой политики и профессионального выгорания.

Отмечается, что за последние пять лет в США уволились около 340 тысяч бухгалтеров, а в течение следующего десятилетия около 75% работающих сейчас бухгалтеров выйдут на пенсию. При этом представителей поколения Z все чаще рассматривают бухгалтерский учет не как монотонную рутину, а как способ изменить жизнь людей.

Человек с черным пакетом
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
Криминал24 минуты чтения

В качестве примера издание рассказало о студентке факультета бухгалтерского учета и биомедицинских наук в Университете штата Орегон Алане Келли, которая помогла десяткам семей подать налоговые декларации. Среди ее клиентов оказались фермер, у которого не было доступа к интернету, и молодая женщина, которая финансово поддерживала свою сестру. Келли помогла им получить возврат налоговых выплат на сумму около шести тысяч долларов. Еще один студент, Тристан Класциус, помог пожилой женщине получить доступ к социальному обеспечению, о котором она не знала.

По данным Fortune, действия студентов уже помогли сэкономить американцам миллионы долларов за счет бесплатной помощи в уплате налогов, которую предоставляют жителям США в рамках специальной программы помощи в подаче налоговых деклараций (VITA).

Как пишет издание, эта программа появилась более 50 лет назад в Университете штата Калифорния в Нортридже. Только в прошлом году почти 300 студентов университета помогли более чем девяти тысячам налогоплательщиков с низким доходом получить около 11 миллионов долларов в виде налоговых возвратов и 3,6 миллиона долларов в виде налоговых льгот. Также студенты помогли сэкономить более двух миллионов долларов на сборах за подготовку налоговой декларации.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

«Хотя у молодежи может сложиться определенное представление о бухгалтерском учете как о чем-то не столь интригующем и захватывающем, как только они по-настоящему вовлекаются в эту практику и видят, как она проявляется в реальном мире, это меняет мышление и взгляды людей», — рассказал директор программы VITA Рафаэль Эфрат.

Отмечается, что почти все выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже, отучившиеся на бухгалтеров, находят работу по специальности, а их зарплаты оказываются самыми высокими за всю историю любой крупной программы в бизнес-школе. Fortune пишет, что, поскольку зумеры отдают предпочтение стабильности на работе, тенденция к восприятию бухгалтерского учета как перспективной профессии будет расти.

