Взросление детей вместе с собакой связали со снижением риска развития астмы

Согласно исследованию, представленному на конгрессе Европейского респираторного общества (ERS) в Амстердаме, у детей, которые растут рядом с собаками, снижается риск развития астмы. Это происходит из-за воздействия аллергенов собак. Исследователи также изучили воздействие аллергенов кошек на детей, но не обнаружили подобного защитного эффекта.

Исследование провели специалисты из Детской больницы в Торонто под руководством доктора Макико Наниши. В нем приняли участие 1050 детей. Ученые взяли пробы пыли в домах, где жили дети в возрасте от трех до четырех месяцев, и изучили их на предмет содержания аллергенов.

Когда детям исполнилось пять лет, врачи проверили их на наличие астмы, а также проанализировали функции их легких. Кроме того, дети сдали анализ крови для оценки генетических факторов риска развития астмы и аллергии.

Результаты исследования показали, что у детей, которые в первые годы жизни подвергались воздействию более высоких концентраций аллергена собаки, риск развития астмы к пяти годам был примерно на 48% ниже, чем у других детей. Помимо этого, их легкие лучше функционировали — это ученые выяснили с помощью теста на определение объема воздуха, который дети могли выдохнуть за одну секунду после глубокого вдоха. Улучшение функций легких наблюдалось в том числе у тех, у кого была генетическая предрасположенность к их ухудшению.

«Мы не знаем, почему это происходит, однако мы знаем, что как только человек становится чувствительным к аллергенам собак, они могут усугубить симптомы астмы. Это позволяет предположить, что раннее воздействие аллергенов собак может предотвратить чувствительность, возможно, путем изменения микробиома носа или путем некоторого воздействия на иммунную систему», — рассказал доктор Джейкоб Маккой, представивший исследование на конгрессе.

Он отметил, что проведенная работа демонстрирует защитную роль аллергенов собак, но ученым необходимо провести дополнительные исследования, чтобы оценить, как жизнь с домашними животными влияет на развитие легких детей в долгосрочной перспективе.