Политика

СМИ назвали условия для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС

2 минуты чтения 12:05 | Обновлено: 12:06

Начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз будет возможно только после парламентских выборов в Венгрии, которые пройдут весной будущего года. На них партия нынешнего премьер-министра страны Виктора Орбана, как ожидается, потеряет власть, рассказали Deutsche Welle анонимные европейские чиновники.

Как отмечает издание, власти Украины выполнили все условия, необходимые для начала переговоров о вступлении в ЕС, однако Венгрия блокирует как начало переговоров, так и другие решения европейских стран по поводу Украины. Источник DW подчеркнул, что пока у стран-членов Евросоюза нет способов обойти вето Орбана, а решение о начале переговоров принимается только единогласно.

По словам собеседника издания, единственным «реалистичным выходом» в данной ситуации будет выполнение всей технической работы заранее, чтобы, «когда Орбан уйдет, мы были готовы быстро двигаться вперед».

Другой источник DW отметил, что Евросоюз пытался найти пути, которые позволили бы обойти вето Венгрии, однако, как утверждает первый собеседник, эти обсуждения остались «на уровне разговоров». Дискуссии по этому вопросу велись в Еврокомиссии и Совете ЕС, однако они «не привели ни к каким результатам».

«Оказалось, что в переговорах о расширении идет речь все же о политическом решении, хотя мы повторяем, что это процесс, который базируется на заслугах страны-кандидата», — заявил собеседник DW. Он также добавил, что 29 сентября пройдет финальная сессия по оценке законодательства Украины на соответствие требованиям ЕС. По его словам, переговоры о вступлении, если бы не вето Венгрии, можно было бы открыть через неделю после сессии.

