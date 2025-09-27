Врач рассказал о работающих в любом возрасте упражнениях для сохранения зрения

Офтальмолог из США Брайс Аппельбаум в разговоре с The Times рассказал об упражнениях, которые помогут замедлить ухудшение зрения в любом возрасте.

По его мнению, в происходящем сегодня распространении близорукости среди людей играют важную роль не только генетика и окружающая среда, но и привычки современного человека. При этом ухудшение зрения можно замедлить с помощью не самых сложных действий.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали Общество 7 минут чтения

Аппельбаум выделяет три основных фактора прогрессирования миопии — недостаток свежего воздуха, длительная работа с объектом на близком расстоянии и чрезмерное время, проводимое перед экраном или монитором. Также он считает ошибкой покупку очков для чтения без явных показаний для этого — специалист сравнил это с желанием приобрести инвалидное кресло после обычного ушиба колена.

По мнению Аппельбаума, улучшение зрения ведет к более эффективной работе мозга, а также к повышению качества сна, лучшей внимательности и развитию психического и когнитивного здоровья. Заметившим постепенное ухудшение зрения он советует попробовать технику «20-20-20» — при работе с объектом на близком расстоянии каждые 20 минут делать перерыв на 20 секунд, чтобы посмотреть на что-то на расстоянии 20 футов (примерно 6 метров).

Человек с черным пакетом История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек Криминал 24 минуты чтения

Также офтальмолог рекомендует каждый день заниматься «отжиманием для глаз» — закрывать один глаз, подносить палец к лицу до тех пор, пока он не станет выглядеть размытым. Затем следует остановиться, сделать фокусировку четкой на пять секунд, посмотреть на такое же время вдаль, а затем снова на палец. Повторив несколько раз, следует закрыть другой глаз и проделать с ним ту же процедуру.

Другие опрошенные журналистами врачи соглашаются с тем, что упражнения и изменение образа жизни способы замедлить прогрессирование миопии, которую при этом все равно не получится вылечить окончательно.

Они также советует выбирать бумажные книги вместо электронных, воздержаться от телефонов и компьютеров перед и сразу после сна, чаще гулять, ставить ноутбук напротив окна и установить яркость экрана на уровне от 40% до 65%. Нелишним будет также включить в свой рацион шпинат, кудрявую капусту и яичных желток.