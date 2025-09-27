EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: технобароны и популисты объединились в борьбе против демократии

2 минуты чтения 14:56

Представители новой экономической элиты, сделавшие свое состояние в сфере технологий, перестали придерживаться традиционных правил взаимодействия с политиками. Теперь они активно стремятся изменить правила игры и устои государственного управления, пишет бывший советник премьер-министра Италии Джулиано да Эмполи в колонке для Financial Times.

Бизнесмены из мира технологий похожи на политиков-популистов своими взглядами на устройство мира — на пути к успеху им пришлось нарушить существовавшие на тот момент правила, действовать эксцентрично, а также не доверять старым элитам и экспертам, которые предрекали провал. После возвращения в Белый дом Дональда Трампа, по мнению да Эмполи, технобароны поняли, что могут бросить вызов политикам открыто.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

В стремлении к этой цели они объединяют усилия с политиками-популистами, также стремящимися к разрушению барьеров демократических систем, мешающих занять место старых политических элит. Как и технобароны, они не боятся воинственно атаковать своих противников в интернете и обвинять их в возникновении ключевых проблем общества.

При этом, как отмечает автор, политическая борьба сегодня все чаще переходит в интернет и не ограничивается национальными границами. Например, миллиардер Илон Маск, выступая на митинге правых сил Великобритании, может призывать к роспуску парламента страны — это вынуждает политиков отвечать ему, но тогда их борьба и дальше происходит по правилам соцсетей и новых технологий, созданных технобаронами.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

Желающие действовать по старым правилам политики сами помогают как популистам, так и желающим влиять на политику владельцам технических компаний. На публичную критику со стороны первых они отвечают тезисами об угрозе демократии и необходимости защиты меньшинств, которые не являются контраргументами по существу выдвигаемых претензий о возросшем уровне преступности и высокой стоимости жизни.

Вторым же лидеры различных стран помогали получить политическое влияние в предыдущие годы, пытаясь договориться с ними о сотрудничестве и предоставляя все больше влияния. При этом, как отмечает да Эмполи, видение будущего у технобаронов и популистов не одинаковое — спорят они и по поводу отдельных решений, например, об указе Трампа по резкому повышению стоимости визы H-1B.

Однако их действия продолжают создавать угрозы для всей системы традиционной либеральной демократии по всему миру, которая, по мнению де Эмполи, на данный момент выбрала бездействие вместо какого-либо ответа.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября
Самый разыскиваемый монах
Общество
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
00:01 25 сентября
Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01 24 сентября
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT