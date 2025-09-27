СМИ: технобароны и популисты объединились в борьбе против демократии

Представители новой экономической элиты, сделавшие свое состояние в сфере технологий, перестали придерживаться традиционных правил взаимодействия с политиками. Теперь они активно стремятся изменить правила игры и устои государственного управления, пишет бывший советник премьер-министра Италии Джулиано да Эмполи в колонке для Financial Times.

Бизнесмены из мира технологий похожи на политиков-популистов своими взглядами на устройство мира — на пути к успеху им пришлось нарушить существовавшие на тот момент правила, действовать эксцентрично, а также не доверять старым элитам и экспертам, которые предрекали провал. После возвращения в Белый дом Дональда Трампа, по мнению да Эмполи, технобароны поняли, что могут бросить вызов политикам открыто.

В стремлении к этой цели они объединяют усилия с политиками-популистами, также стремящимися к разрушению барьеров демократических систем, мешающих занять место старых политических элит. Как и технобароны, они не боятся воинственно атаковать своих противников в интернете и обвинять их в возникновении ключевых проблем общества.

При этом, как отмечает автор, политическая борьба сегодня все чаще переходит в интернет и не ограничивается национальными границами. Например, миллиардер Илон Маск, выступая на митинге правых сил Великобритании, может призывать к роспуску парламента страны — это вынуждает политиков отвечать ему, но тогда их борьба и дальше происходит по правилам соцсетей и новых технологий, созданных технобаронами.

Желающие действовать по старым правилам политики сами помогают как популистам, так и желающим влиять на политику владельцам технических компаний. На публичную критику со стороны первых они отвечают тезисами об угрозе демократии и необходимости защиты меньшинств, которые не являются контраргументами по существу выдвигаемых претензий о возросшем уровне преступности и высокой стоимости жизни.

Вторым же лидеры различных стран помогали получить политическое влияние в предыдущие годы, пытаясь договориться с ними о сотрудничестве и предоставляя все больше влияния. При этом, как отмечает да Эмполи, видение будущего у технобаронов и популистов не одинаковое — спорят они и по поводу отдельных решений, например, об указе Трампа по резкому повышению стоимости визы H-1B.

Однако их действия продолжают создавать угрозы для всей системы традиционной либеральной демократии по всему миру, которая, по мнению де Эмполи, на данный момент выбрала бездействие вместо какого-либо ответа.