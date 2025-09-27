EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Названы самые раздражающие фразы начальников

2 минуты чтения 14:43

Россияне рассказали о фразах начальников, которые их раздражают больше всего. Соответствующее исследование провел СберУниверситет, с результатами ознакомилась «Газета.ру». 

Чаще всего респонденты отвечали, что их раздражают неуважительные и нарушающие личные границы работников высказывания. К их числу опрошенные отнесли фразы «Не нравится — увольняйся» и «У тебя голова только для того, чтобы есть?», отметив, что с помощью таких слов руководство проявляет эмоциональное давление, пассивную агрессию, грубость и хамство.

Человек с черным пакетом
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
Криминал24 минуты чтения

35% фраз, которые раздражают участников опроса, его авторы отнесли к категории «управленческой незрелости». В их число вошли слова «Это ваши проблемы», «Я прочитал книжку и решил» и «Потому что я так сказал». Отмечается, что таким образом начальники демонстрируют свою некомпетентность и самодурство.

Почти такая же доля раздражающих фраз попала в категорию нечеткой постановки задачи и отсутствия обратной связи. Самые популярные среди них — «Не знаю как, но точно не так» и «Меня не интересует, как вы это сделаете, все должно быть сделано».

Далее в рейтинге идут слова обесценивания, которые приводят к демотивации сотрудников и показывают пренебрежение работой подчиненных. К ним относятся фразы «Так, это вообще не работа, это быстро», «А вот у Миши вышло» и «С деньгами все могут, а вы сделайте без денег».

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

Кроме того, пятую часть опрошенных раздражает проявление неуместного юмора. К таким словам респонденты отнесли выражения «Индейка тоже думала, да в суп попала», «Алло, гараж» и «Как тебе повезло». Завершают список выражения, связанные с двойными стандартами и обманом. Среди таких выражений — «Если я не видел, значит этого не было», «Мы не можем признаться, что это не работает, поэтому делайте вид, что работает».

Авторы исследования отметили, что раздражение у сотрудников обычно вызвано физиологическими процессами, например, выбросами кортизола, снижением тестостерона и другими. Это, в свою очередь, уменьшает продуктивность и креативность работников.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября
Самый разыскиваемый монах
Общество
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
00:01 25 сентября
Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01 24 сентября
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT