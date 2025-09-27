Названы самые раздражающие фразы начальников

Россияне рассказали о фразах начальников, которые их раздражают больше всего. Соответствующее исследование провел СберУниверситет, с результатами ознакомилась «Газета.ру».

Чаще всего респонденты отвечали, что их раздражают неуважительные и нарушающие личные границы работников высказывания. К их числу опрошенные отнесли фразы «Не нравится — увольняйся» и «У тебя голова только для того, чтобы есть?», отметив, что с помощью таких слов руководство проявляет эмоциональное давление, пассивную агрессию, грубость и хамство.

35% фраз, которые раздражают участников опроса, его авторы отнесли к категории «управленческой незрелости». В их число вошли слова «Это ваши проблемы», «Я прочитал книжку и решил» и «Потому что я так сказал». Отмечается, что таким образом начальники демонстрируют свою некомпетентность и самодурство.

Почти такая же доля раздражающих фраз попала в категорию нечеткой постановки задачи и отсутствия обратной связи. Самые популярные среди них — «Не знаю как, но точно не так» и «Меня не интересует, как вы это сделаете, все должно быть сделано».

Далее в рейтинге идут слова обесценивания, которые приводят к демотивации сотрудников и показывают пренебрежение работой подчиненных. К ним относятся фразы «Так, это вообще не работа, это быстро», «А вот у Миши вышло» и «С деньгами все могут, а вы сделайте без денег».

Кроме того, пятую часть опрошенных раздражает проявление неуместного юмора. К таким словам респонденты отнесли выражения «Индейка тоже думала, да в суп попала», «Алло, гараж» и «Как тебе повезло». Завершают список выражения, связанные с двойными стандартами и обманом. Среди таких выражений — «Если я не видел, значит этого не было», «Мы не можем признаться, что это не работает, поэтому делайте вид, что работает».

Авторы исследования отметили, что раздражение у сотрудников обычно вызвано физиологическими процессами, например, выбросами кортизола, снижением тестостерона и другими. Это, в свою очередь, уменьшает продуктивность и креативность работников.