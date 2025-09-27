Россиян предупредили о резком похолодании и заморозках

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что в ближайшие дни в европейской части России ожидается резкое похолодание и заморозки. По его словам, теплая погода сохранится только в одном регионе.

«​​Холодная погода распространяется с запада на восток. Связано это с тем, что воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера… Постепенное по пространству, но резкое понижение температуры на 15-20 градусов», — заявил Вильфанд.

Человек с черным пакетом История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек Криминал 24 минуты чтения

По его словам, заморозки в европейской части страны станут «типичным явлением». В Московской и окружающих ее областях, а также в Белгородской, Тамбовской, Воронежской и Курской областях Вильфанд спрогнозировал температуру в два-три градуса ниже нуля в «ближайшие дни». Ожидается, что в Поволжье температура опустится до минус пяти, а на Урале и юге Сибири — до минус шести градусов. Кроме того, заморозки придут в Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую области и Ставропольский край.

Единственным регионом в России, где сохранится теплая погода, согласно прогнозу, будет Приморский край и юг Хабаровского края, добавил Вильфанд.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло? Мир 13 минут чтения

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в России снег выпал на 15–20% территории страны. «Это северная половина Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край и северная половина Дальнего Востока. Причем на западе Якутии высота снега уже достигает 18–20 сантиметров, на Таймыре — 11–16 сантиметров», — пояснил Вильфанд.

По его словам, в этих регионах уже не ожидается потепления, поэтому снежный покров не будет уменьшаться вплоть до начала октября.