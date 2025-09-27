EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Россиян предупредили о резком похолодании и заморозках

2 минуты чтения 11:11

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал РИА «Новости», что в ближайшие дни в европейской части России ожидается резкое похолодание и заморозки. По его словам, теплая погода сохранится только в одном регионе.

«​​Холодная погода распространяется с запада на восток. Связано это с тем, что воздушные массы практически по всей территории страны, начиная уже с воскресенья, повсеместно будут с севера… Постепенное по пространству, но резкое понижение температуры на 15-20 градусов», — заявил Вильфанд.

Человек с черным пакетом
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
Криминал24 минуты чтения

По его словам, заморозки в европейской части страны станут «типичным явлением». В Московской и окружающих ее областях, а также в Белгородской, Тамбовской, Воронежской и Курской областях Вильфанд спрогнозировал температуру в два-три градуса ниже нуля в «ближайшие дни». Ожидается, что в Поволжье температура опустится до минус пяти, а на Урале и юге Сибири — до минус шести градусов. Кроме того, заморозки придут в Ростовскую, Астраханскую, Волгоградскую области и Ставропольский край.

Единственным регионом в России, где сохранится теплая погода, согласно прогнозу, будет Приморский край и юг Хабаровского края, добавил Вильфанд.

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
Мир13 минут чтения

Ранее научный руководитель Гидрометцентра рассказал, что в России снег выпал на 15–20% территории страны. «Это северная половина Сибирского федерального округа, Таймыр, Туруханский край и северная половина Дальнего Востока. Причем на западе Якутии высота снега уже достигает 18–20 сантиметров, на Таймыре — 11–16 сантиметров», — пояснил Вильфанд. 

По его словам, в этих регионах уже не ожидается потепления, поэтому снежный покров не будет уменьшаться вплоть до начала октября.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Человек с черным пакетом
Криминал
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
00:01
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01 26 сентября
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября
Самый разыскиваемый монах
Общество
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
00:01 25 сентября
Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01 24 сентября
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT