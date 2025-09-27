Гигантский летающий ветрогенератор протестировали в Китае

В Китае проведены испытания крупнейшего в мире летающего ветрогенератора. Во время них устройство собрали в пустыне, проверили давление и работу системы запуска при сильном ветре в дневных и ночных условиях, пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Разработчик проекта, пекинский стартап Sawes Energy Technology, заявил об успешности проведенных испытаний — их планируют повторить в различных погодных условиях, а затем запустить устройство в массовое производство уже в следующем году. В 2026 году планируется и первое подключение ветрогенератора к сети.

Журналисты отмечают, что такой ветрогенератор можно использовать в местах, столкнувшихся с чрезвычайной ситуацией — устройство уже через несколько часов после начала сборки способно давать электричество изолированным сообществам. Также летающий «энергетический банк» можно использовать на островах, около шахт и в пустынях.

Размером ветрогенератор похожи на дирижабль — высотой он достигает 13-этажного здания, а ширина сравнима с размером баскетбольной площадки. Вокруг турбины расположена наполненная гелием оболочка, которая поднимает всю конструкцию в воздух.

К парящей установке подключены кабели, подающие электричество на землю. Разработчики летающего ветрогенератора отмечают, что при его производстве необходимо примерно на 40% меньше материалов, чем при установке стационарного генератора, требующего массивных стальных конструкций. Всего же расходы на производство электроэнергии сокращаются на 30%.

SCMP отмечает, что власти Китая считают приоритетной развитие ветроэнергетики — в 2023 году разработчики летающего генератора получили от Пекина десятки миллионов юаней в качестве инвестиций. Сейчас эксперты скептически оценивают возможность широкого использования таких устройств — они отмечают, что необходимо провести исследования для обеспечения безопасной работы в экстремальных погодных условиях и для снижения стоимости выработанной таким способом энергии.