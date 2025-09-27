EN
Новости

Британский политик признал получение денег за прокремлевскую позицию

01:14

Экс-глава отделения правой партии Reform UK в Уэльсе и бывший депутат Европарламента Натан Гилл признал свою вину в суде по делу о получении взяток за заявления в пользу российских властей, сообщает Би-би-си. Приговор политику будет вынесен в ноябре, его адвокат предполагает, что суд назначит реальный срок.

Прокуратура обвиняет Гилла в восьми эпизодах получения российских денег с 6 декабря 2018 года по 18 июля 2019. По данным следствия, взятки британскому политику передавал бывший депутат Верховной Рады от пророссийской украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Олег Волошин.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Власти Великобритании установили факт сотрудничества Гилла и Волошина в 2021 году, когда силовики вскрыли телефон Гилла в аэропорту Манчестера под предлогом борьбы с терроризмом. Из переписки Гилла с Волошиным в WhatsApp следовало, что украинский депутат давал британскому коллеге поручения делать определенные заявления.

Прокуратура утверждает, что политик получал поручения по «постановке вопросов на рассмотрение [Европейского] парламента, установлению контактов с высокопоставленными должностными лицами Европейской комиссии в парламенте, организации мероприятий и выступлениям с заявлениями».

Человек с черным пакетом
Человек с черным пакетом
История Анатолия Оноприенко — маньяка, который сам не понимал, почему убил полсотни человек
Криминал24 минуты чтения

Издание отмечает, что Гилл выступал в поддержку главы ОПЗЖ «кума Путина» Виктора Медведчука и предположительно связанных с ним телеканалов «112 Украина» и NewsOne. Также ему вменяют, что он за взятки организовал выступления депутатов Европарламента и провел презентацию с участием Медведчука на канале «112 Украина»

По данным Би-би-си, Гилл был активным сторонником выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit). С 2014 по 2020 год он был депутатом Европарламента от Партии независимости Соединенного Королевства,  а с 2014 по 2016 год возглавлял отделение этой партии в Уэльсе. Весной 2021 года он занимал пост главы Reform UK в Уэльсе.

