Общество

Правительства десятков стран отказались совместно бороться с болезнями

2 минуты чтения 13:12

Ущерб экономикам стран европейского региона Всемирной организации здравоохранения, причиняемый хроническими болезнями из-за потери производительности работников, составляет 514,5 миллиардов долларов в год, пишет Politico.

Ранее международные институты здравоохранения требовали от государств мира повысить налоги на табачную продукцию, алкоголь и сахаросодержащие напитки, а также увеличить расходы на профилактику заболеваний. Однако под давлением отраслей, стран ЕС, США и Китая в ООН отказались поддержать эти предложения.

Журналисты отмечают, что профильные структуры ООН готовили резолюцию, в тексте которой была зафиксирована цель — обложить такие продукты налогами в 2030 году по рекомендованным ООН уровням, к этому времени такое решение должны были принять правительства 80% государств мира.

На исключении этого показателя настояли США, а ЕС, Китай и страны из блока G77, в который входят развивающиеся страны, не поддержали проект резолюции. Через несколько месяцев обсуждений эти показатели исчезли из текста. Сейчас в резолюции написано лишь то, что страны «рассмотрят» вопрос о повышении налогов на алкоголь и табак, а сахар и вовсе не упоминается.

Сотрудники занимающихся этой темой НКО считают, что представители отраслей должны быть исключены из процесса принятия решений по этому вопросу. Лоббисты же отвечают им, что повышение налогов — неэффективная тактика в борьбе против такой болезни, как ожирение. Они утверждают, что производители безалкогольных напитков снизили содержание сахара в своей продукции.

ЮНИСЕФ же отмечает, что количество детей с ожирением в мире увеличивается — сейчас их уже больше, чем детей с недостатком веса. При этом ассортимент продуктов переполнен ультра-обработанными продуктами и сладкими напитками, что делает здоровую пищу все менее доступной.

В перспективе, по мнению ЮНИСЕФ, это приведет к росту расходов на здравоохранение — экономические потери от проблем избыточного веса и ожирения, по данным организации, превысят четыре триллиона долларов к 2035 году. Одновременно государства в последние годы сокращали расходы на системы здравоохранения после финансового кризиса 2008 года.

