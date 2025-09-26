EN
Журналисты рассказали об общем для политических лидеров Европы и США кумире

2 минуты чтения 16:43

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Путин имеют общего политического кумира — это генерал и бывший президент Франции Шарль де Голль. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Адриан Вулдридж.

К голлизму начали склоняться даже сторонившиеся этой идеологии французские правые и новые центристские силы. Причина, по мнению Вулдриджа, состоит в устройстве современного мира, который все еще живет идеями национального величия, на которых строил свою политику де Голль.

Так, Орбан провозгласил де Голля образцом для себя в 2010 году после победы на выборах. Политик тогда заявил, что собирается, как и президент Франции, вести свою страну к национальную величию. 

Джей Ди Вэнс в одном из интервью рассказал, что вдохновляется де Голлем, поскольку тот смог возродить уверенность нации в самой себе и добился проведения Францией самостоятельной внешней политики. 

Макрон демонстрировал военные мемуары де Голля на своем столе во время инаугурации и пытался подражать его стилю. Путин же, по утверждению Вулдриджа, повесил у себя в кабинете три портрета — Петра I, Александра Пушкина и де Голля. 

Эта информация не подтверждается как открытыми источниками, так и словами самого Путина — он рассказывал, что в его кабинете вообще нет портретов. Вероятно, автор текста ошибочно интерпретировал слова президента Путина в одном из интервью 2000 года. 

Тогда Путину задали вопрос, портреты каких трех людей он хотел бы видеть в своем кабинете — президент России действительно назвал среди них де Голля. Однако речь не шла о том, что политик планировал это сделать, позже он никогда не говорил, что портрет бывшего президента Франции появился в его кабинете.

Однако, как отмечает автор, Путин придерживается идеалов де Голля в том, что в Кремле считают возрождением России. Также Москва начала реализовывать некоторые из элементов экономической политики де Голля.

