Журналисты рассказали об общем для политических лидеров Европы и США кумире

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Путин имеют общего политического кумира — это генерал и бывший президент Франции Шарль де Голль. Об этом пишет обозреватель Bloomberg Адриан Вулдридж.

К голлизму начали склоняться даже сторонившиеся этой идеологии французские правые и новые центристские силы. Причина, по мнению Вулдриджа, состоит в устройстве современного мира, который все еще живет идеями национального величия, на которых строил свою политику де Голль.

Так, Орбан провозгласил де Голля образцом для себя в 2010 году после победы на выборах. Политик тогда заявил, что собирается, как и президент Франции, вести свою страну к национальную величию.

Джей Ди Вэнс в одном из интервью рассказал, что вдохновляется де Голлем, поскольку тот смог возродить уверенность нации в самой себе и добился проведения Францией самостоятельной внешней политики.

Макрон демонстрировал военные мемуары де Голля на своем столе во время инаугурации и пытался подражать его стилю. Путин же, по утверждению Вулдриджа, повесил у себя в кабинете три портрета — Петра I, Александра Пушкина и де Голля.

Эта информация не подтверждается как открытыми источниками, так и словами самого Путина — он рассказывал, что в его кабинете вообще нет портретов. Вероятно, автор текста ошибочно интерпретировал слова президента Путина в одном из интервью 2000 года.

Тогда Путину задали вопрос, портреты каких трех людей он хотел бы видеть в своем кабинете — президент России действительно назвал среди них де Голля. Однако речь не шла о том, что политик планировал это сделать, позже он никогда не говорил, что портрет бывшего президента Франции появился в его кабинете.

Однако, как отмечает автор, Путин придерживается идеалов де Голля в том, что в Кремле считают возрождением России. Также Москва начала реализовывать некоторые из элементов экономической политики де Голля.