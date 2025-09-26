EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Меркель рассказала о споре с Путиным о распаде СССР

2 минуты чтения 15:23 | Обновлено: 15:26

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об отношениях с Владимиром Путиным и назвала их сложными. Она поняла, что находится с ним по разные стороны баррикад, после разговора о распаде СССР, пишет Der Spiegel.

По словам Меркель, Путин уже в одном из первых их разговоров заявил, что считает исчезновение Советского Союза величайшей катастрофой XX века. «То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой — это счастье всей моей жизни», — ответила Меркель.

Россию накрыл топливный кризис
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
Экономика4 минуты чтения

Меркель занимала пост федерального канцлера ФРГ с 22 ноября 2005 года по 8 декабря 2021 года, Путин на тот момент был президентом России несколько лет, с 31 декабря 1999 года. Экс-канцлер Германии выросла в ГДР, состояла в пионерской организации и коммунистической молодежной организации и пришла в политику в конце 1980-х, в период объединения Германии.

Политик не сообщила точной даты разговора, а также не рассказала о том, возвращались ли они с Путиным к этой теме в дальнейшем. Меркель также рассказала и об отношениях с Бараком Обамой, бывшим президентом США. Она назвала его хорошим оратором и человеком, который был силен в тщательном продумывании стратегий.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

В интервью журналистам она также рассказала, что довольна линией внешней политики, которую избрал нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц, занимающий также пост главы «Христианско-демократического союза», партии, ранее возглавляемой Меркель.

«Честно говоря, приятно, что Германия снова обрела обаяние и голос в Европе и мире», — считает Меркель. При этом она потребовала более четкого отстранения от представителей «Альтернативы для Германии». Эта партия, по мнению Меркель, ставит под сомнение полноправность граждан ФРГ, получивших паспорт в порядке натурализации, что нарушает конституционные основы устройства Германии.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Мир
Россиянина зарезали на одном из крупнейших фестивалей США
Там не было камер и связи, а найти улики почти невозможно. Что с ним произошло?
00:01
Россию накрыл топливный кризис
Экономика
Россию накрыл топливный кризис
Дефицит бензина дошел до Москвы. Власти замалчивают масштабы проблемы и идут на экстренные меры
17:53 25 сентября
Самый разыскиваемый монах
Общество
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
00:01 25 сентября
Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01 24 сентября
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
В моду вошла одежда из советских одеял
Ученые нашли родину славян 
С Пугачевой потребовали полтора миллиарда рублей за слова о Дудаеве
Названы самые популярные запросы к ChatGPT