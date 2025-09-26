Меркель рассказала о споре с Путиным о распаде СССР

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель рассказала об отношениях с Владимиром Путиным и назвала их сложными. Она поняла, что находится с ним по разные стороны баррикад, после разговора о распаде СССР, пишет Der Spiegel.

По словам Меркель, Путин уже в одном из первых их разговоров заявил, что считает исчезновение Советского Союза величайшей катастрофой XX века. «То, что вы сейчас называете величайшей катастрофой — это счастье всей моей жизни», — ответила Меркель.

Меркель занимала пост федерального канцлера ФРГ с 22 ноября 2005 года по 8 декабря 2021 года, Путин на тот момент был президентом России несколько лет, с 31 декабря 1999 года. Экс-канцлер Германии выросла в ГДР, состояла в пионерской организации и коммунистической молодежной организации и пришла в политику в конце 1980-х, в период объединения Германии.

Политик не сообщила точной даты разговора, а также не рассказала о том, возвращались ли они с Путиным к этой теме в дальнейшем. Меркель также рассказала и об отношениях с Бараком Обамой, бывшим президентом США. Она назвала его хорошим оратором и человеком, который был силен в тщательном продумывании стратегий.

В интервью журналистам она также рассказала, что довольна линией внешней политики, которую избрал нынешний канцлер Германии Фридрих Мерц, занимающий также пост главы «Христианско-демократического союза», партии, ранее возглавляемой Меркель.

«Честно говоря, приятно, что Германия снова обрела обаяние и голос в Европе и мире», — считает Меркель. При этом она потребовала более четкого отстранения от представителей «Альтернативы для Германии». Эта партия, по мнению Меркель, ставит под сомнение полноправность граждан ФРГ, получивших паспорт в порядке натурализации, что нарушает конституционные основы устройства Германии.