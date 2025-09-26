EN
Общество

Оленьи кровососки активизировались в России

2 минуты чтения 17:29

В некоторых регионах России, включая Подмосковье, активизировались оленьи кровососки. Эти насекомые в норме обитают в тайге и питаются кровью оленей, лосей, косуль и других копытных. Теперь они расширили ареал и начали нападать на людей. О необычном явлении RTVI побеседовали с биологом Мариной Орловой.

Специалист рассказала, что оленья кровососка — это двукрылая муха из семейства Hippoboscidae. Встретив хозяина, она бесшумно садится на него, сразу сбрасывает крылья и может часами искать подходящий кровеносный сосуд для укуса. Обычно кровососки полностью зависят от копытных и практически не контактируют с человеком, который для них является «тупиковым» хозяином, потому что на людях эти паразиты не успевают размножаться и быстро погибают, пояснила Орлова. 

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

Однако, по ее словам, раз в 19–20 лет у этого вида случается резкий рост численности. Если копытных не хватает, насекомые переключаются на любых теплокровных, от домашних животных и диких хищников до человека. «Кушать хочется, а некого», — объяснила Орлова.

Укус кровососки сопровождается проколом кожи и впрыскиванием обезболивающих веществ, что позволяет ей какое-то время оставаться незамеченной. Хотя большинство бактерий, обнаруженных у этих мух, безопасны для людей, в их организме находили возбудителей болезни Лайма.

По словам Орловой, потепление климата способствует продвижению многих насекомых на север, но для оленьих кровососок температурный режим не имеет значения, важно лишь наличие хозяина. «Это таежный вид, которому безразличны холодные зимы, — уточняет биолог. — При недостатке животных они будут искать любую теплокровную цель».

Чтобы снизить риск укусов, специалисты советуют перед походом в лес обрабатывать кожу и одежду репеллентами и внимательно осматривать себя после прогулки, отмечает RTVI.

