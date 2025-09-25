Россияне разочаровались в Трампе

Доля россиян, считающих, что президент США Дональд Трамп находится на стороне России в переговорах о прекращении войны в Украине, уменьшилась, следует из опроса проекта ExtremeScan, проведенного в конце августа — начале сентября. При этом число людей, ожидающих скорого завершения войны, упало до того же уровня, который был до прихода Трампа к власти.

Абсолютное большинство россиян поддерживают немедленное перемирие. 76% респондентов согласятся на прекращение боевых действий, если Трамп займет пророссийскую позицию, при этом 61% поддержат перемирие, даже если Трамп встанет на сторону Украины.

Дисклеймер Опросы общественного мнения не могут полностью передать правдивое отношение россиян к войне. В условиях военной цензуры проведение соцопросов в России сопряжено с определенными рисками для респондентов. Участники исследования понимают, что могут быть привлечены к вполне реальной уголовной ответственности за критику «СВО» и призывам к миру с Украиной, поэтому вполне вероятно, что многие отказываются озвучивать свое честное мнение по этому поводу.

Закрепление границ по фактической линии фронта в случае перемирия поддерживают 57% россиян, против такого решения выступают 19%. Женщины соглашаются с таким предложением чаще мужчин — 63% против 50%.

По данным опроса, 45% россиян считают, что Россия уже достигла всех или почти всех «целей спецоперации», а 13% утверждают, что российские военные не добились никаких результатов. Каждый пятый россиянин (20%) говорит, что получил от войны в Украине пользу для себя или своей семьи, 42% считают, что война «нанесла вред», а 24% сказали, что война «ничего им не принесла».

Через месяц после начала полномасштабного вторжения в Украину 56% россиян верили, что война закончится в течение полугода, пишет проект. С конца 2022 года этот показатель держался на уровне 21-23%, однако начал расти после того, как Трамп пришел к власти. В конце февраля 43% опрошенных говорили, что война завершится через несколько месяцев. В августе эта доля вновь упала до 24%.

В марте 43% участников опроса ExtremeScan говорили, что Трамп выступает в мирных переговорах на стороне России, 10% — на стороне Украины и 32% — на стороне собственных интересов. Сейчас пророссийским Трампа считают 32% россиян, проукраинским — 20% и следующим своим интересам — 28%.