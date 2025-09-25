EN
Общество

Путин рассказал о скором исчерпании запасов урана

2 минуты чтения 18:54

Мировые запасы урана могут быть исчерпаны к 2090 году, заявил Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя». Также он анонсировал проект, который, по его словам, решит проблему дефицита урана и накопления радиоактивных отходов.

«По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, все ресурсы урана при оптимистичном сценарии будут полностью исчерпаны к 2090 году, это примерно восемь миллионов тонн. Однако фактически может это произойти уже и в 2060-е годы, то есть это все очень быстро, на наших глазах может все это произойти», — цитирует его РИА «Новости».

Самый разыскиваемый монах
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
Общество13 минут чтения

Путин заявил, что к 2030 году в Томской области будет запущена ядерная энергосистема «Прорыв» с замкнутым топливным циклом.

«Практически весь объем, 95% отработавшего топлива, будет вновь неоднократно использоваться в реакторах. Такой механизм позволит в перспективе практически полностью решить проблемы накопления радиоактивных отходов. И, что также крайне важно, снять вопрос обеспеченности ураном», — сообщил Путин.

Также Путин анонсировал серийное производство плавучих атомных электростанций и заявил, что российские ядерные технологии пользуются спросом в странах Глобального Юго и Востока.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

«Мировую атомную неделю» организует госкорпорация «Росатом», мероприятие приурочено к 80-летию советской и российской атомной промышленности. Форум посетят Александр Лукашенко, и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, а также представители Ирана, Узбекистана, Египта и Нигера.

