Экс-кандидат в президенты США рассказала об «обидном» прозвище Ангелы Меркель

Бывший вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис в своих мемуарах «107 дней» вспомнила разговор с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель, в котором та откровенно рассказала о трудном старте своей политической карьеры и унижении со стороны собственных соратников по партии. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, в книге Харрис описывает встречу с Меркель в 2021 году, в рамках заключительного визита канцлера Германии в Вашингтон в этом статусе. По словам Харрис, во время этой беседы Меркель решила поделиться с ней советом как женщина, достигшая успеха в политике, где традиционно доминируют мужчины.

Образцовый капиталист Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит? Экономика 38 минут чтения

Меркель вспоминала, что в первые годы ее работы в Христианско-демократическом союзе большинство влиятельных позиций занимали западногерманские мужчины, и пробиваться через партийную иерархию было особенно трудно для женщины, выросшей в ГДР. Когда стало ясно, что она обладает реальной политической силой, атаки стали «личными и подлыми», пишет Харрис в мемуарах.

Экс-канцлер призналась, что партийные коллеги придумали ей оскорбительное прозвище. Она, по словам Харрис, произнесла его на немецком, а переводчик объяснил, что так называется одна «очень уродливая птица». «Сначала это сильно меня ранило. Но никогда не позволяй им довести тебя до слез», — цитирует Харрис слова своей собеседницы.

Релиз мемуаров Камалы Харрис состоялся 23 сентября. Книга посвящена главным образом ее короткой кампании на президентских выборах 2024 года. В ней она рассуждает о причинах неудачи и критикует ближайшее окружение Джо Байдена, которое, по ее мнению, слишком долго позволяло действующему президенту самому решать, баллотироваться ли на второй срок. Харрис также утверждает, что Белый дом часто поручал ей заведомо трудные задачи, не стремясь публично отметить ее достижения.

Самый разыскиваемый монах Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре Общество 13 минут чтения

Ангела Меркель тем временем выпустила собственные мемуары в ноябре 2024 года, отмечает РБК. В них бывшая канцлер описала путь дочери пастора из ГДР, ставшей первой женщиной во главе объединенной Германии, и политические кризисы — от миграционного наплыва до начальных этапов конфликта вокруг Украины.