Навальная заявила об отсутствии у Запада стратегии для России

2 минуты чтения 10:42

Юлия Навальная заявила, что Запад не выработал стратегию в отношении России, и это «бездействие» привело к становлению путинской диктатуры. По ее словам, если ничего не изменится, будущее России и Европы окажется под угрозой, так как не исключено, что «весь ужас повторится» даже после ухода самого Путина. Об этом она пишет в колонке для журнала The Economist.

Навальная утверждает, что в ходе стратегического форума в Бледе она поднимала вопрос о глобальном видении Европы в отношении России — какое место она занимает в мире и как выстраивать долгосрочные отношения с ней. Политик также приводила аргументы о том, «почему будет плохо», если стратегия так и не появится.

«Увы, год спустя можно вполне определенно констатировать, что никакой стратегии для России у Запада как не было, так и нет. <…> Все те силы, все те средства и ресурсы, которые сегодня тратятся на сдерживание путинской агрессии, могли бы быть потрачены на что-то гораздо более полезное. Миллионы людей остались бы живы, здоровы, не превратились бы в беженцев», — считает она.

По словам Навальной, существуют много причин того, почему Россия сейчас «оказалась там, где оказалась». Она утверждает, что после развала Советского Союза, Запад ожидал в России становление либеральной демократии, и, исходя из этого, «все тревожные звонки вроде расстрела из танков парламента в 1993 году или невероятного обнищания десятков миллионов граждан из-за непрофессионально проведенных экономических реформ и бесчестной приватизации игнорировались». 

«А потом были два долгих десятилетия становления путинизма — два десятилетия, в течение которых западный мир смотрел на становление диктатуры и бездействовал. Закрывал глаза на космических масштабов коррупцию и украденные выборы, на нарастающие политические репрессии. Продолжал охотно принимать коррупционные деньги путинских друзей, приглашать Путина и его окружение на международные саммиты, приветствовать делегации “Единой России” на разных площадках “межпарламентского диалога” — даже после аннексии Крыма, даже после сбитого Боинга рейса MH17, даже после отравлений и политических убийств», — написала политик.

Она также объяснила, что россияне не смогли «остановить Путина», так как тот «более 20 лет методично уничтожал все возможности для политического сопротивления себе» 

«Я вспоминаю все это не для того, чтобы сейчас кого-то в чем-то обвинить. Я хочу, чтоб политики Запада задумались: что можно сделать сейчас, чтоб ошибки прошлого не повторились снова? Понятная, рассчитанная на десятилетия вперед стратегия по России нужна не только для сопротивления путинской агрессии сейчас, но, прежде всего, для будущего — и вашего, и нашего», — пишет Навальная.

Политик также подчеркнула: принятие Западом нового главы государства «из недр путинского же режима» станет «катастрофической ошибкой». Она уверена, что Запад не должен принимать такого человека «с распростертыми руками», иначе «весь ужас повторится».

