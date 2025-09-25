EN
Налог на собак ввели власти туристического города в Европе

2 минуты чтения 09:33

Власти популярного среди иностранных туристов итальянского города Больцано ввели новый налог для владельцев собак. Об этом сообщает американский телеканал CNN.

По его данным, с начала 2026 года гости города, посещающие его вместе со своими питомцами, будут обязаны ежедневно платить полтора евро. Коснется нововведение и владельцев собак из числа местных жителей. Их обяжут платить в городскую казну по 100 евро в год за каждое животное.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

Как поясняют представители городских властей, средства от сбора нового налога планируется направить на уборку улиц, а также строительство новых парков и площадок для выгула собак. При этом, по некоторым данным, в будущем власти Больцано собираются запретить владельцам собак появляться вместе со своими питомцами в обычных парках.

Ранее там же вступила в действие другая норма, вызвавшая бурное обсуждение в сети. Так, хозяев домашних собак обязали оплачивать регистрацию образцов ДНК своих животных. Создание соответствующей базы данных генетического материала домашних собак, как сообщалось, позволит городским властям точно устанавливать виновников появления собачьих экскрементов в непредназначенных для этого местах. При этом за неубранные собачьи фекалии, согласно действующим в городе нормам, хозяину грозит штраф в размере до 600 евро. 

Самый разыскиваемый монах
Самый разыскиваемый монах
Он убил трех человек, скрылся и стал помощником настоятеля в крупном монастыре
Общество13 минут чтения

Автор соответствующей инициативы член провинциального совета Луис Вальхер назвал такую меру справедливой. «Это справедливая мера, поскольку она касается исключительно владельцев собак. В противном случае уборка тротуаров была бы обязанностью всего сообщества, хотя, надо сказать, единственная грязь на улицах нашего города — это собачьи экскременты», — сказал он. При этом Вальхер отметил, что зарегистрировавшие ДНК своего пса граждане будут в течение двух лет  освобождены от уплаты нового налога на собак.

