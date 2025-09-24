EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

Трамп рассказал о «катящихся в ад» странах

2 минуты чтения 11:11

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, резко раскритиковал своих союзников по НАТО и другие страны. Об этом пишет агентство Reuters, отмечая, что нынешнее выступление Трампа было похоже на его риторику во время первого президентского срока, когда он регулярно критиковал ООН.

Большая часть выступления американского президента была посвящена вопросам миграции и глобального изменения климата. «Иммиграция и ее самоубийственные энергетические идеи станут смертью Западной Европы», — заявил Трамп.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

При этом он предложил другим мировым лидерам брать пример с него, когда речь идет о мерах по сдерживанию массовой миграции. «Я действительно хорош в этом деле, а ваши страны катятся в ад», — заявил Трамп.

Кроме того, он назвал «аферой» утверждения о происходящем на планете изменении климата и призвал отказаться от «зеленой энергетики» в пользу традиционного ископаемого топлива.

Свою речь, как отмечает Reuters, Трамп снабдил целым рядом «ложных и вводящих в заблуждение» заявлений. Так, среди прочего он сказал, что мэр Лондона Садик Хан хочет ввести в городе «законы шариата», а также заявил, что в Соединенных Штатах якобы «побеждена инфляция». Последнее утверждение он сделал всего через шесть дней после того, как представители Федеральной резервной системы США заявили о росте инфляции в стране.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

Трамп также высмеял своих союзников по НАТО за то, что они не прекратили закупки российской нефти, и пообещал ввести жесткие санкции против Москвы. «Они финансируют войну против самих себя. Кто, черт возьми, вообще о таком слышал? Если Россия не будет готова заключить сделку о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень мощный пакет высоких пошлин», — сказал он.

«Но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны, все вы, собравшиеся здесь прямо сейчас, должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры», — подчеркнул Трамп.

Позже, отвечая на вопросы журналистов о недавних нарушениях воздушного пространства стран НАТО российскими самолетами и беспилотниками, Трамп сказал, что союзники США должны были их сбивать.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял