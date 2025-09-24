Трамп рассказал о «катящихся в ад» странах

Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, резко раскритиковал своих союзников по НАТО и другие страны. Об этом пишет агентство Reuters, отмечая, что нынешнее выступление Трампа было похоже на его риторику во время первого президентского срока, когда он регулярно критиковал ООН.

Большая часть выступления американского президента была посвящена вопросам миграции и глобального изменения климата. «Иммиграция и ее самоубийственные энергетические идеи станут смертью Западной Европы», — заявил Трамп.

При этом он предложил другим мировым лидерам брать пример с него, когда речь идет о мерах по сдерживанию массовой миграции. «Я действительно хорош в этом деле, а ваши страны катятся в ад», — заявил Трамп.

Кроме того, он назвал «аферой» утверждения о происходящем на планете изменении климата и призвал отказаться от «зеленой энергетики» в пользу традиционного ископаемого топлива.

Свою речь, как отмечает Reuters, Трамп снабдил целым рядом «ложных и вводящих в заблуждение» заявлений. Так, среди прочего он сказал, что мэр Лондона Садик Хан хочет ввести в городе «законы шариата», а также заявил, что в Соединенных Штатах якобы «побеждена инфляция». Последнее утверждение он сделал всего через шесть дней после того, как представители Федеральной резервной системы США заявили о росте инфляции в стране.

Трамп также высмеял своих союзников по НАТО за то, что они не прекратили закупки российской нефти, и пообещал ввести жесткие санкции против Москвы. «Они финансируют войну против самих себя. Кто, черт возьми, вообще о таком слышал? Если Россия не будет готова заключить сделку о прекращении войны, то Соединенные Штаты полностью готовы ввести очень мощный пакет высоких пошлин», — сказал он.

«Но для того, чтобы эти пошлины были эффективными, европейские страны, все вы, собравшиеся здесь прямо сейчас, должны присоединиться к нам и принять точно такие же меры», — подчеркнул Трамп.

Позже, отвечая на вопросы журналистов о недавних нарушениях воздушного пространства стран НАТО российскими самолетами и беспилотниками, Трамп сказал, что союзники США должны были их сбивать.