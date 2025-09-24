EN
СМИ рассказали о бизнесе тещи Пескова

2 минуты чтения 17:59

Раиса Навка, теща спикера Кремля Дмитрия Пескова, в сентябре открыла две новые фирмы и зарегистрировала их в своей 127-метровой квартире, расположенной в элитном московском комплексе «Баркли Резиденс». На это обратила внимание «Верстка».

Сообщается, что 11 сентября Навка учредила компанию «Айс», которая получила право заниматься 55 видами деятельности — большинство из них связаны со строительством. По данным издания, она стала гендиректором фирмы и владеет 49% ее акций. Соучредителем выступило ПАО «Апри», крупнейший застройщик Челябинской области. Согласно информации на сайте компании, в 2024 году «Апри» заняло 24 место среди российских застройщиков по объему введенного жилья.

Вторую компанию — ООО «Сладкий Сервис» — Навка открыла спустя 11 дней. Как пишет издание, фирма может заниматься деятельностью, связанной с организацией ресторанов и кафе с полным обслуживанием.

Отмечается, что новые компании тещи спикера Кремля зарегистрированы по адресу ее 127-метровой квартиры в элитном жилом комплексе «Баркли Резиденс» на улице Орджоникидзе в Москве. Согласно утечкам из Росреестра, Навка владеет этой квартирой с 2018 года. Жилье, как сообщает «Верстка», может стоить около 120 миллионов рублей.

Издание подчеркнуло, что Раиса Навка уже владела активным бизнесом в 2024 году. Весной того года вместе с дочерью Татьяной Навкой она стала владельцем производственного кооператива «Галит», который занимается добычей соли в аннексированном Крыму. Примерно с того времени, как отмечается, они обе были скрыты в ЕГРЮЛ как собственники компании.

Строительным бизнесом среди членов семьи Пескова, как оказалось, владеет не только Навка. Издание пишет, что 14 июля этого года сын спикера Кремля Николай основал вместе с двумя партнерами фирму «Зевс» — каждому из них принадлежит по 33,3%.

