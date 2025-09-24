EN
Назван необходимый для спокойствия россиян доход

20:52

Большинству россиян для спокойной жизни нужен доход, начинающийся от 120 тысяч рублей, следует из результатов опроса «АльфаСтрахования», с которыми ознакомился ТАСС. Этот порог в исследовании назван «зоной без стресса».

Авторы опроса заявили, что «размер дохода напрямую влияет на уровень внутреннего спокойствия россиян». Большая часть участников опроса рассказали об «ощущении нестабильности» при доходах ниже 120 тысяч рублей, пишет агентство. Для 15% респондентов «бесстрессовый» уровень дохода начинается от 80 тысяч рублей, тогда как четверть россиян сочла достаточным для спокойной жизни доход в 200 тысяч рублей и более.

Отмечается, что значительная часть доходов жителей России, около 45%, уходит на оплату жилья и продуктов. Еще 30% россияне тратят на здоровье и образование, в том числе на оплату учебы своих детей. Вложения в эти сферы жители страны воспринимают как «страховку от стресса», говорится в исследовании.

15% доходов россияне тратят на отдых и развлечения. Эту статью расходов авторы опроса охарактеризовали как «быструю таблетку от выгорания». Еще 10% доходов россияне предпочитают откладывать или инвестировать.

В то же время ТАСС отмечает, что для половины опрошенных счастливая жизнь заключается не только в достаточном доходе, но и в наличии времени на себя и близких, а также в возможности выбора. Треть респондентов рассказали, что они тратят деньги на «покупку времени», например, оплачивают такси вместо поездок на метро или заказывают доставку еды вместо самостоятельного приготовления пищи.

В опросе приняли участие более полутора тысяч человек из городов-миллионников.

