Ученые объяснили разницу между совами и жаворонками

Британские ученые выяснили, что совы — люди с вечерним хронотипом — подвержены более высокому риску зависимости от соцсетей и смартфонов, нежели жаворонки. Также они чаще сталкиваются с депрессией, тревогой, чувством одиночества и ухудшением качества сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Plos One.

В исследовании приняли участие 407 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Из них 30 человек были жаворонками, 190 — людьми с «промежуточными циркадными предпочтениями», а 187 — совами. Участники эксперимента заполнили несколько онлайн-анкет.

Образцовый капиталист Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит? Экономика 38 минут чтения

С помощью одной из них исследователи хотели измерить степень зависимости от смартфона. В этой анкете задавали вопросы в частности о том, насколько сильное чувство раздражения возникает у респондентов, когда они не могут пользоваться гаджетами. Еще один опросник был посвящен уровню зависимости от соцсетей и ключевым элементам этой зависимости, например, чрезмерной увлеченностью соцсетями и их использованию в качестве средства, чтобы отвлечься от реальных проблем.

Отдельные анкеты были посвящены симптомам тревоги и депрессии, эмоциональному и социальному одиночеству, качеству сна и циркадным ритмам. После того, как участники заполнили анкеты, ученые их обработали, и результаты показали, что на более высокий риск зависимости от смартфонов у сов влияет в первую очередь чувство одиночества, в то время как остальные факторы не были настолько значимыми.

При этом при анализе связей между вечерним хронотипом и более высокой вероятностью зависимости от соцсетей значимыми факторами оказались как чувство одиночества, так и тревога.

Он посадил ее в деревянный ящик Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале Криминал 20 минут чтения

«Наши результаты указывают на порочный круг. Молодые люди, которые по природе более активны вечером, часто оказываются в социальной изоляции, что может привести к чувству одиночества и тревоги. Многие тогда обращаются к смартфонам и социальным сетям, чтобы справиться с этим, но, к сожалению, эти инструменты могут лишь усугубить ситуацию, а не улучшить ее», — заявила Анна-Стиина Валлинхеймо из Школы психологии, спорта и медицинских наук Портсмутского университета.

Авторы исследования отметили, что их работа имеет ряд ограничений. К примеру, их респондентами были студенты, что не позволяет перенести их выводы на всех молодых людей. Кроме того, исследование опиралось на данные, которые предоставляли сами участники, из-за чего их ответы могли быть искажены.

