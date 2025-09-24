EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые объяснили разницу между совами и жаворонками

2 минуты чтения 18:01

Британские ученые выяснили, что совы — люди с вечерним хронотипом — подвержены более высокому риску зависимости от соцсетей и смартфонов, нежели жаворонки. Также они чаще сталкиваются с депрессией, тревогой, чувством одиночества и ухудшением качества сна. Результаты исследования опубликованы в журнале Plos One.

В исследовании приняли участие 407 человек в возрасте от 18 до 25 лет. Из них 30 человек были жаворонками, 190 — людьми с «промежуточными циркадными предпочтениями», а 187 — совами. Участники эксперимента заполнили несколько онлайн-анкет.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

С помощью одной из них исследователи хотели измерить степень зависимости от смартфона. В этой анкете задавали вопросы в частности о том, насколько сильное чувство раздражения возникает у респондентов, когда они не могут пользоваться гаджетами. Еще один опросник был посвящен уровню зависимости от соцсетей и ключевым элементам этой зависимости, например, чрезмерной увлеченностью соцсетями и их использованию в качестве средства, чтобы отвлечься от реальных проблем.

Отдельные анкеты были посвящены симптомам тревоги и депрессии, эмоциональному и социальному одиночеству, качеству сна и циркадным ритмам. После того, как участники заполнили анкеты, ученые их обработали, и результаты показали, что на более высокий риск зависимости от смартфонов у сов влияет в первую очередь чувство одиночества, в то время как остальные факторы не были настолько значимыми.

При этом при анализе связей между вечерним хронотипом и более высокой вероятностью зависимости от соцсетей значимыми факторами оказались как чувство одиночества, так и тревога.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

«Наши результаты указывают на порочный круг. Молодые люди, которые по природе более активны вечером, часто оказываются в социальной изоляции, что может привести к чувству одиночества и тревоги. Многие тогда обращаются к смартфонам и социальным сетям, чтобы справиться с этим, но, к сожалению, эти инструменты могут лишь усугубить ситуацию, а не улучшить ее», — заявила Анна-Стиина Валлинхеймо из Школы психологии, спорта и медицинских наук Портсмутского университета.

Авторы исследования отметили, что их работа имеет ряд ограничений. К примеру, их респондентами были студенты, что не позволяет перенести их выводы на всех молодых людей. Кроме того, исследование опиралось на данные, которые предоставляли сами участники, из-за чего их ответы могли быть искажены.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял