Общество

Опрос показал резкое падение у россиян запроса на «сильного лидера»

2 минуты чтения 18:58

Результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что за последние 25 лет доля россиян, уверенных в том, что России нужен «сильный лидер», сократилась с 72% до 28%. Также уменьшилось число тех, кто считает, что страна должна быть «сильным государством» — с 59% до 28%.

Согласно результатам опроса, наибольший запрос на «сильного лидера» сейчас существует у поколения застоя (люди, родившиеся в период с 1948 по 1967 годы), а наибольший запрос на «сильное государство» — у поколения «оттепели» (люди, родившиеся до 1947 года). Наименьшие показатели по этим пунктам оказались у «младших миллениалов» и «поколения цифры» соответственно.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

При этом, среди респондентов, отвечавших на вопрос «Что, на ваш взгляд, сейчас прежде всего нужно России?», выросла доля тех, кто выбрал варианты «возрождение культуры и духовности», «возрождение патриотизма», «возрождение традиций» и «национальная идея». По сравнению с 2000 годом больше всего вырос запрос на «возрождение традиций» — на восемь процентных пунктов. В то же время доля россиян, которые указали на необходимость демократических институтов власти, выросла на три процентных пункта.

Генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров объяснил эти различия тем, что «запрос на сильное государство и сильного лидера в значительной степени удовлетворен, а запрос на возрождение традиций — пока нет». По его словам, демократические ценности остаются «нишевым» запросом наряду с национальной идеей.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Опрос был проведен государственной компанией, которую многократно упрекали в манипуляциях результатами своих исследований. Ранее СМИ рассказывали о том, как ВЦИОМ постоянно удается показывать высокий рейтинг Владимира Путина, а также о манипуляциях относительно опросов о пожеланиях россиян закончить войну в Украине.

