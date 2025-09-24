EN
Общество

Подсаженного собственной матерью на наркотики 9-летнего мальчика отправили лечиться

2 минуты чтения 15:06

В Новосибирске силовики изъяли у матери девятилетнего сына и поместили его в наркологический диспансер. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главное управление МВД по Новосибирской области.

Там пояснили, что в отношении 41-летней матери ребенка, чье имя не называется, возбуждено уголовное дело по статье о склонении к употреблению наркотиков. По данным силовиков, женщину вместе с сыном задержали несколькими днями ранее. В полиции предоставили видео, на котором видно ребенка, находящегося в полубессознательном состоянии. При этом его мать заявляла, что с ним «все нормально».

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Как утверждают полицейские, женщина, которая страдает от наркотической зависимости, сама дала запрещенные препараты своему ребенку. «Несовершеннолетний находится в Новосибирском наркологическом областном клиническом диспансере», — говорится в сообщении силовиков.

В свою очередь, в местной прокуратуре заявили, что взяли под контроль ход и результаты расследования уголовного дела против матери ребенка. При этом в ведомстве отметили, что ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до 15 лет.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

По данным телеграм-канала Readovka, о наркотической зависимости мальчика, с которым запрещенными препаратами делилась его мать, знали их родственники. Ребенка отправили жить к бабушке, но он и там продолжил употреблять наркотики. Как утверждает телеграм-канал, несмотря на юный возраст, мальчик уже пережил три передозировки.

