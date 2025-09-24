Российский миллиардер признался в коррупции

Российский бизнесмен Шалва Чигиринский, ранее входивший в список самых богатых людей по версии Forbes, рассказал о коррупционных схемах, в которых участвовал вместе с Еленой Батуриной, супругой бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя.

Чигиринский прямо подтвердил, что его отношения с Лужковым и Батуриной «были коррупцией». По его словам, в начале 2000-х, когда к власти пришел Владимир Путин, бизнес столкнулся с угрозами со стороны крупных игроков, связанных с федеральной властью. «Без защиты бизнес развиваться не будет. Нужно было либо уходить, либо обеспечить себе определенную защиту», — объяснил он. По словам предпринимателя, быстро стало понятно, что простых «откупов» уже недостаточно. Тогда он создал совместные компании с Еленой Батуриной. Одну в нефтяной сфере, другую в недвижимости.

Формально, рассказал Чигиринский, Батурина значилась его партнером через зарегистрированную в Швейцарии компанию, но это долго оставалось тайной. Он подтвердил, что оплачивал Батуриной личный самолет, содержание которого обходилось в 5–6 миллионов долларов в ежегодно.

Бизнесмен подчеркнул, что не обсуждал эти схемы напрямую с Юрием Лужковым и не в курсе, знал ли тот о совместных делах своей жены и Чигиринского. По его словам, в то время подобные практики считались «абсолютно нормальными». «Мэр Москвы, хозяин города, от него все зависит… Она его жена. Это менталитет советского человека», — сказал он, вспомнив про Иосифа Сталина, который тоже считал страну собственностью, а людей — рабами.

Чигиринский в интервью Дудю также заявил, что Владимиру Ресину — первому заместителю мэра по вопросам градостроительства — взяток никогда не давал, но делал ему подарки. Например, очень дорогие часы за десятки тысяч долларов на день рождения, потому что «он их коллекционировал». По словам Чигиринского, этот жест нельзя расценивать как попытку подкупить ответственного за строительство в столице чиновника, потому у него был контакт напрямую с Лужковым, и Ресин на него повлиять никак не мог.

Чигиринский добавил, что в 2000-х предприниматели воспринимали капитализм как «узаконенное воровство». Он подчеркнул, что не оправдывает коррупцию, но считает, что в тех политических и экономических условиях других вариантов не было.

В 2008 году журнал Forbes оценивал состояние Шалвы Чигиринского примерно в 2,5 миллиарда долларов и включал его в список богатейших бизнесменов России. После конфликта с кредиторами и Еленой Батуриной Чигиринский уехал из России.