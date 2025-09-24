EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Ученые развенчали миф о лени зумеров на работе

2 минуты чтения 19:00

В соцсетях многие пользователи обсуждают непостоянство на работе, подверженность стрессу, отсутствие дисциплины и лень представителей поколения Z. Однако, по словам ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), возраст не всегда определяет эти поведенческие особенности, поскольку они зависят от множества факторов, таких как психологическая устойчивость и индивидуальный опыт. Об этом пишет научно-популярное издание Naked Science.

По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ Галины Черновалой, постоянное осуждение молодежи за непостоянство лишь подталкивает зумеров не задерживаться долго в одной компании. Она утверждает, что случаи «непостоянства» носят индивидуальный характер, и большинство молодых людей соблюдают дисциплину и готовы работать с раннего утра.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

Ученые отмечают, что производительность труда зумеров может снижаться в течение длительного восьмичасового рабочего дня, однако они достигают наибольших результатов в определенные промежутки времени, когда их концентрация и энергия на высоте. По словам экспертов, некоторые компании стали подстраиваться под организацию рабочего процесса разных поколений, что во многих случаях дало хорошие результаты.

Доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, кандидат экономических наук Наталья Молодчик рассказала, что теория Штрауса и Хау, согласно которой каждое поколение формируется в ответ на исторические события, не может в полной мере объяснить различия в отношении к работе у миллениалов и зумеров. Кроме того, появляются и новые категории, такие как «зиллениалы» — миллениалы, которые в чем-то разделяют взгляды зумеров.

Издание отмечает, что старшее поколение в России сталкивается с более высокой нагрузкой, включая ипотеку и заботу о малолетних детях. У постмиллениалов значительно меньше обязательств, однако их требования к психологической безопасности намного выше.

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
Мир7 минут чтения

Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Гюзель Селеткова подчеркнула, что отказ молодых специалистов от работы может восприниматься как лень, но на самом деле это рациональная стратегия защиты личных ресурсов. Такой подход молодых сотрудников, по ее словам, помогает им избежать выгорания и сохранить способность работать на долгосрочной основе.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Образцовый капиталист
Экономика
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
00:01
Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01 23 сентября
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
В моду вошла одежда из советских одеял