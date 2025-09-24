Ученые развенчали миф о лени зумеров на работе

В соцсетях многие пользователи обсуждают непостоянство на работе, подверженность стрессу, отсутствие дисциплины и лень представителей поколения Z. Однако, по словам ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), возраст не всегда определяет эти поведенческие особенности, поскольку они зависят от множества факторов, таких как психологическая устойчивость и индивидуальный опыт. Об этом пишет научно-популярное издание Naked Science.

По словам кандидата экономических наук, доцента кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ Галины Черновалой, постоянное осуждение молодежи за непостоянство лишь подталкивает зумеров не задерживаться долго в одной компании. Она утверждает, что случаи «непостоянства» носят индивидуальный характер, и большинство молодых людей соблюдают дисциплину и готовы работать с раннего утра.

Ученые отмечают, что производительность труда зумеров может снижаться в течение длительного восьмичасового рабочего дня, однако они достигают наибольших результатов в определенные промежутки времени, когда их концентрация и энергия на высоте. По словам экспертов, некоторые компании стали подстраиваться под организацию рабочего процесса разных поколений, что во многих случаях дало хорошие результаты.

Доцент кафедры «Менеджмент и маркетинг» ПНИПУ, кандидат экономических наук Наталья Молодчик рассказала, что теория Штрауса и Хау, согласно которой каждое поколение формируется в ответ на исторические события, не может в полной мере объяснить различия в отношении к работе у миллениалов и зумеров. Кроме того, появляются и новые категории, такие как «зиллениалы» — миллениалы, которые в чем-то разделяют взгляды зумеров.

Издание отмечает, что старшее поколение в России сталкивается с более высокой нагрузкой, включая ипотеку и заботу о малолетних детях. У постмиллениалов значительно меньше обязательств, однако их требования к психологической безопасности намного выше.

Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Гюзель Селеткова подчеркнула, что отказ молодых специалистов от работы может восприниматься как лень, но на самом деле это рациональная стратегия защиты личных ресурсов. Такой подход молодых сотрудников, по ее словам, помогает им избежать выгорания и сохранить способность работать на долгосрочной основе.



