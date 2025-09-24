EN
Власти назвали даты новогодних выходных

2 минуты чтения 16:59 | Обновлено: 17:34

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Так, предстоящие новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года.

Следующие выходные, как отмечается, выпадают на февраль — с 21 по 23 число. Затем с 7 по 9 марта (три дня), с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по три дня). Также выходными будут дни с 12 по 14 июня, 4 ноября и 31 декабря.

В постановлении говорится, что 3 и 4 января 2026 года выпадают на субботу и воскресенье, поэтому эти нерабочие праздничные дни перенесли на 31 декабря (четверг) и 9 января (пятницу).

Кроме того, согласно производственному календарю, 31 декабря будет выходным как в 2025 году, так и в 2026-м. Ранее стало известно, что в этом году россиян также ожидают трехдневные выходные в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября. При этом суббота, 1 ноября, будет рабочим днем.

В 2025 году новогодние каникулы составляли 11 дней. Однако в этом году власти продлевали майские праздники. Суммарно они длились восемь дней — у россиян была возможность отдыхать по четыре дня на двух неделях подряд — с 1 по 4 мая и с 8 по 11.

Еще в 2024 году в Министерстве труда заявляли, что вопрос о закреплении 31 декабря в качестве официального выходного дня сейчас неактуален. По словам министра Антона Котякова, действующий график праздничных дней позволяет сделать этот день выходным за счет переносов.

«У нас сегодня текущий график праздничных дней позволяет 31 декабря делать выходным днем, с тем чтобы граждане имели возможность подготовиться к новогодним праздникам, встрече Нового года в кругу семьи», — утверждал глава ведомства.

Согласно действующему законодательству, в России нерабочими праздничными днями являются новогодние каникулы (с 1 по 6 и 8 января), а также Рождество (7 января).



