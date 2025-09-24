EN
Общество

СМИ: сбежавший из суда российский экс-чиновник найден мертвым в консульстве Армении

2 минуты чтения 09:49

Бывший чиновник Росреестра Борис Авакян, который накануне сбежал из суда и скрылся от силовиков в здании консульства Армении в Петербурге, найден мертвым. По предварительной информации, он заперся в туалете дипмиссии и покончил с собой. Об этом без указания источников сообщили близкие к силовикам телеграм-каналы Baza и Mash, а также телеканал РЕН и издание 78.ru.

Собеседник Baza уточнил, что Авакян провел в туалете около часа перед тем, как дверь вскрыли и обнаружили его мертвое тело.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Накануне РБК со ссылкой на руководителя Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарью Лебедеву сообщило о побеге Авакяна из суда. Она рассказала, что бывший чиновник Росреестра был одним из 21 обвиняемого по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей.

22 августа он заключил контракт с Минобороны России, в связи с чем его дело было приостановлено, а самого Авакяна освободили из-под стражи.

«Сегодня поступило ходатайство о возобновлении дела в связи с расторжением этого контракта, в связи с уклонением Авакяна от убытия на СВО. В судебном заседании ходатайство было рассмотрено, а также рассмотрен вопрос по мере пресечения. Суд удалился в совещательную комнату для вынесения постановления. В это время Авагян покинул здание суда и скрылся», — сказала Лебедева 23 сентября.

Образцовый капиталист
Образцовый капиталист
Он родился у школьницы, фанател от Гагарина и был поваром McDonald’s, а стал самым богатым в мире благодаря интернету. Почему он всех бесит?
Экономика38 минут чтения

Позже сам Авакян сообщил армянскому изданию «ФактИнфо», что находится в консульстве Армении в Петербурге. «За последний месяц меня задерживали сотрудники спецполка полиции России, доставили в полицию для проверки документов, потому что Армения объявила меня в розыск», — заявил он.

При этом Авакян подчеркнул, что не хочет своей экстрадиции в Армению, где он объявлен в розыск за незаконное пересечение границы и отмывание денег. «Пусть задержат и проведут расследование, а затем суд решит, виновен я или нет», — сказал бывший чиновник.

Как писала в апреле прошлого года газета «Коммерсантъ», Авакян был обвиняемым по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму более чем 4,2 миллиарда рублей.

