Рост «осмысленного туризма» заметили в России

В России набирает популярность туризм, связанный с изучением истории и культуры страны, а не только с пляжным отдыхом, сообщает газета «Ведомости». Исследование издания показало, что внутренний российский туризм начал активно развиваться после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Anex Виктория Худаева сообщила, что путешествия по России вошли в моду — особенно у молодежи. Эксперт Российского союза туриндустрии Константин Анучин отметил, что туризм становится более «осмысленным». По его словам, путешественники все чаще выбирают не только стандартные услуги, стремясь познавать себя и культуру своей страны.

«Путешествовать по России стало модным трендом, и новые локации подстраиваются под это. Этот спрос стимулирует власти и бизнес к созданию новых качественных туристических продуктов по всей стране», — заявила Худаева.

Среди малых городов лидером по посещаемости в 2024 году стал Суздаль, выяснили «Ведомости». В список самых популярных туристических мест вошли и другие города «Золотого кольца»: Сергиев Посад, Ярославль и Переславль-Залесский. Ярославскую область, в которую входят пять городов «Золотого кольца», в 2023 году посетили более девяти миллионов человек, а в прошлом году — около 12,5 миллиона.

В первой половине 2025 года туристы в России совершили 41,4 миллиона поездок — на 7% больше, чем за тот же период прошлого года, пишет издание со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. По данным Росстата, общее число поездок по России в январе-июле составило 101 миллион, это на 5% больше аналогичного периода 2024 года и на 18% — 2022 года.