Молодые люди признали зависимость от смартфонов и невозможность отказаться от них

Значительная доля молодых людей признает необходимость запрета на использование мобильных телефонов в школах. Они также считают, что сами проводят перед их экранами слишком много времени. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на исследование немецкой компании Infratest dimap.

61% опрошенных ответили, что ради социальных сетей и онлайн-медиа они пренебрегают решением других задач. При этом 73% тратят на это больше времени, чем хотели бы — 56% желают сократить проводимое время в социальных сетях, но не могут этого сделать.

Исследование проводилось по заказу компании Vodafone, в нем приняли участие более тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет — журналисты отмечают, что его можно назвать репрезентативным при изучении роли онлайн-ресурсов в жизни подростков.

69% опрошенных рассказали, что проводят в Instagram и TikTok минимум два часа в день, еще 27% тратят на это не менее пяти часов в день. Девушки уделяют соцсетям больше времени, чем юноши — проводимое в соцсетях время оказалось также больше у людей, получающих среднее образование.

Само использование соцсетей и онлайн-медиа вызывает у молодых людей положительные эмоции — 83% рассказали про осознаваемую радость, 81% отмечали свое любопытство, 67% — расслабление. Однако почти половина респондентов (46%) отмечает ощущение изолированности, а почти треть (29%) осознает давление общества.

Также 70% девушек рассказали, что пренебрегают другими делами ради социальных сетей и медиа, среди юношей таких респондентов оказалось 53%. Всего же 73% тратят на эти площадки больше времени, чем хотели бы. 60% поддерживают полный запрет на использование мобильных телефонов в школах и во время уроков, более 80% хотели бы иметь больше уроков по более эффективному использованию социальных сетей в своей жизни.