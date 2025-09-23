EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Молодые люди признали зависимость от смартфонов и невозможность отказаться от них

2 минуты чтения 19:04 | Обновлено: 19:05

Значительная доля молодых людей признает необходимость запрета на использование мобильных телефонов в школах. Они также считают, что сами проводят перед их экранами слишком много времени. Об этом пишет Der Spiegel со ссылкой на исследование немецкой компании Infratest dimap.

61% опрошенных ответили, что ради социальных сетей и онлайн-медиа они пренебрегают решением других задач. При этом 73% тратят на это больше времени, чем хотели бы — 56% желают сократить проводимое время в социальных сетях, но не могут этого сделать.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Исследование проводилось по заказу компании Vodafone, в нем приняли участие более тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 20 лет — журналисты отмечают, что его можно назвать репрезентативным при изучении роли онлайн-ресурсов в жизни подростков.

69% опрошенных рассказали, что проводят в Instagram и TikTok минимум два часа в день, еще 27% тратят на это не менее пяти часов в день. Девушки уделяют соцсетям больше времени, чем юноши — проводимое в соцсетях время оказалось также больше у людей, получающих среднее образование.

Само использование соцсетей и онлайн-медиа вызывает у молодых людей положительные эмоции — 83% рассказали про осознаваемую радость, 81% отмечали свое любопытство, 67% — расслабление. Однако почти половина респондентов (46%) отмечает ощущение изолированности, а почти треть (29%) осознает давление общества.

Он посадил ее в деревянный ящик
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
Криминал20 минут чтения

Также 70% девушек рассказали, что пренебрегают другими делами ради социальных сетей и медиа, среди юношей таких респондентов оказалось 53%. Всего же 73% тратят на эти площадки больше времени, чем хотели бы. 60% поддерживают полный запрет на использование мобильных телефонов в школах и во время уроков, более 80% хотели бы иметь больше уроков по более эффективному использованию социальных сетей в своей жизни.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 