СМИ назвали возможный сценарий ограничения власти Зеленского

Первый вице-премьер Украины Михаил Федоров при определенных условиях может стать одной из самых влиятельных фигур в стране и лишить президента Украины Владимира Зеленского возможности ручного управления Верховной Радой и правительством. Об этом пишет политический обозреватель украинского издания «Страна.ua» Денис Рафальский.

Автор статьи отметил, что по репутации главы Офиса президента Украины Андрея Ермака в июле был нанесен «сильный удар» из-за провалившейся попытки ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. По данным «Страны», Федоров стал одним из тех, кто убедил президента отменить реформу.

Ермак, по мнению многих украинских политиков, был главным идеологом подчинения НАБУ и САП Офису президента, пишет «Страна».

Четыре страны борются за скалу посреди океана Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна? Мир 12 минут чтения

В том случае, если действующая глава правительства Украины Юлия Свириденко уйдет в отставку, Федоров станет исполняющим обязанности премьер-министра. Рафальский предполагает, что на фоне «общей нелюбви» к Ермаку Федоров сможет заключить ситуативный альянс с главой правящей фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давидом Арахамией. В этой ситуации Арахамия может сформировать большинство, лояльное Федорову, а не Офису президента.

Формально такие перестановки будут происходить в рамках команды Зеленского, однако это может вывести из-под его контроля Верховную Раду и правительство, считает эксперт. Он отмечает, что настроенным против Ермака силам «предстоит еще много чего сделать». При этом, по мнению автора, Офис президента также понимает потенциальную угрозу и готовит контрудар.