СМИ: мир перестал прислушиваться к ООН

Мир больше не прислушивается к мнению ООН и ее генерального секретаря Антониу Гутерриша, несмотря на его смелые и часто лишенные привычного для организации дипломатического стиля высказывания, пишет Financial Times.

Сегодня ООН все чаще выглядит сторонним наблюдателем за происходящими в мире процессами, а не их полноценным актором. «Во времена Кофи (Кофи Анан, генеральный секретарь ООН в 1997-2006 годах — прим. «Холода») зал для брифингов был полон журналистов. Теперь же это скорее мавзолей, чем пресс-центр», — считает бывший глава Программы развития ООН Марк Маллок-Браун.

Журналисты отмечают, что сотрудники ООН часто получают критические замечания об эффективности своей работы от американских консервативных сил и представителей развивающихся стран — из-за разрастания аппарата организация воспринимается в качестве «бюрократического монстра», который не может приспособиться к быстро меняющемуся миру.

Однако в 2025 году к критике ООН присоединился даже Папа Римский. Он заявил, что организация, по его мнению, утратила способность объединять людей. Понтифик также считает, что эту точку зрения «похоже, все признают». Журналисты отмечают, что современный кризис, вероятно, является самым серьезным за все время существования ООН.

В его основе — тупиковая ситуация в Совете безопасности ООН, который должен заниматься регулированием безопасности и мира на планете. Financial Times считает, что сегодня Совет находится в состоянии паралича из-за вторжения России в Украину и действий администрации президента США Дональда Трампа.

Бывший помощник Кофи Анана Надер Мусавизаде считает, что кризис ООН связан как с внутренними, так с внешними причинами. Последние связаны с возвращением великих держав к конфронтации друг с другом вместо общего контроля за глобальной безопасностью. Внутри же кризис организации продолжается более 20 лет — авторитет ООН медленно снижается из-за недостаточной поддержки беднейших слоев населения и людей, живущих в зоне конфликтов.

Появляются и в мире структуры, альтернативные ООН — во многих странах текущее состояние организации сравнивают с положением Лиги наций, предшественницы ООН, которая не смогла предотвратить начало Второй мировой войны. Собеседники журналистов сравнили ООН с ходячим мертвецом, который не разваливается окончательно, но все равно остается не живым.