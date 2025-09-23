EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Политика

СМИ: мир перестал прислушиваться к ООН

2 минуты чтения 18:07 | Обновлено: 18:08

Мир больше не прислушивается к мнению ООН и ее генерального секретаря Антониу Гутерриша, несмотря на его смелые и часто лишенные привычного для организации дипломатического стиля высказывания, пишет Financial Times.

Сегодня ООН все чаще выглядит сторонним наблюдателем за происходящими в мире процессами, а не их полноценным актором. «Во времена Кофи (Кофи Анан, генеральный секретарь ООН в 1997-2006 годах — прим. «Холода») зал для брифингов был полон журналистов. Теперь же это скорее мавзолей, чем пресс-центр», — считает бывший глава Программы развития ООН Марк Маллок-Браун.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

Журналисты отмечают, что сотрудники ООН часто получают критические замечания об эффективности своей работы от американских консервативных сил и представителей развивающихся стран — из-за разрастания аппарата организация воспринимается в качестве «бюрократического монстра», который не может приспособиться к быстро меняющемуся миру.

Однако в 2025 году к критике ООН присоединился даже Папа Римский. Он заявил, что организация, по его мнению, утратила способность объединять людей. Понтифик также считает, что эту точку зрения «похоже, все признают». Журналисты отмечают, что современный кризис, вероятно, является самым серьезным за все время существования ООН.

В его основе — тупиковая ситуация в Совете безопасности ООН, который должен заниматься регулированием безопасности и мира на планете. Financial Times считает, что сегодня Совет находится в состоянии паралича из-за вторжения России в Украину и действий администрации президента США Дональда Трампа.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Бывший помощник Кофи Анана Надер Мусавизаде считает, что кризис ООН связан как с внутренними, так с внешними причинами. Последние связаны с возвращением великих держав к конфронтации друг с другом вместо общего контроля за глобальной безопасностью. Внутри же кризис организации продолжается более 20 лет — авторитет ООН медленно снижается из-за недостаточной поддержки беднейших слоев населения и людей, живущих в зоне конфликтов.

Появляются и в мире структуры, альтернативные ООН — во многих странах текущее состояние организации сравнивают с положением Лиги наций, предшественницы ООН, которая не смогла предотвратить начало Второй мировой войны. Собеседники журналистов сравнили ООН с ходячим мертвецом, который не разваливается окончательно, но все равно остается не живым.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Он посадил ее в деревянный ящик
Криминал
Он посадил ее в деревянный ящик
Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале
00:01
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Общество
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
00:01 22 сентября
Тайна свидетельницы 
Криминал
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
17:00 21 сентября
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01 20 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября

Самое читаемое

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Мир
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
00:01 21 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Найден способ обойти принудительную установку мессенджера Max
Северокорейский ресторан «только для россиян» открылся в Москве
Ученые нашли родину славян 