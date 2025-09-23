Экс-помощница бывшего президента США Джо Байдена в Сенате Тара Рид получила российское гражданство. Соответствующий указ Владимир Путин подписал 22 сентября. Сама Рид накануне рассказала о причинах своего переезда в Россию пропагандистскому телеканалу RT.

«Переезд в Россию был для меня вынужденным шагом, но потом я так в нее влюбилась, что теперь хочу остаться. Поэтому я подала заявление на получение российского гражданства. По прибытии мне нужно было искать политическое убежище, и оно было у меня эти два года, до предоставления гражданства», — отметила она.

По словам Рид, ей и ее семье грозила опасность, «исходившая со стороны американских властей, со стороны режима Байдена». «Конгрессмен Мэтт Гетц тогда сказал мне, что для меня безопаснее будет оставаться здесь, в России. Тогда Мария Бутина и Маргарита Симоньян помогли мне и, можно так сказать, показали мне путь к убежищу», — добавила экс-помощница бывшего президента США.

Он посадил ее в деревянный ящик Сталкер 11 лет преследовал женщину, а потом похитил и запер в звуконепроницаемом боксе — эту идею он нашел в известном сериале Криминал 20 минут чтения

Рид была помощницей Байдена в 1990-х, когда он был сенатором. В 2020 году она обвинила его в домогательствах. Женщина утверждала, что в 1993 году Байден якобы залез ей под юбку и совершил действия сексуализированного характера в коридоре здания Сената США. В тот момент Байден баллотировался на свой первый президентский срок и отверг эти обвинения, заявив, что этого «никогда, никогда не происходило».

Тара Рид, которая сменила имя на Александра Маккейб после развода с мужем в конце 1990-х годов, переехала в Москву в 2023 году. РБК пишет, что причиной ее переезда стали повторные обвинения Байдена в домогательствах после его объявления о выдвижении на второй президентский срок.