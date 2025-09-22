Женщина сломала шею во время зевоты

В социальных сетях обсуждают историю 36-летней жительницы Великобритании Хейли Блэк, которая получила тяжелую травму во время зевоты и чуть не погибла. Инцидент произошел почти 10 лет назад, но она только сейчас решилась публично рассказать о нем. Пост появился на странице Блэк в TikTok, пишет The Daily Mail.

По словам Блэк, утром она проснулась, чтобы приготовить смесь для новорожденной дочери. Девочка зевнула, и женщина инстинктивно зевнула в ответ. «Я почувствовала мгновенный электрический разряд через половину тела. Рука застыла в воздухе, ощущения были как при судорогах. Я сразу поняла, что случилось что-то серьезное», — рассказала британка.

Муж, 39-летний Ян, сначала решил, что жена просто паникует, но после ее настойчивых просьб все-таки вызвал скорую, пишет The Daily Mail. По дороге в больницу женщине зафиксировали голову, однако первые снимки не показали отклонений. «Я кричала от боли всю ночь, но врачи говорили, что на сканах все в порядке», — рассказывает Блэк.

Дополнительные обследования выявили серьезную травму: два шейных позвонка сместились вперед и повредили спинной мозг. Хирурги предупредили семью, что шансы на выживание и на то, что Хейли снова сможет ходить, составляли 50 на 50.

Экстренная операция прошла успешно, и двигательные функции удалось вернуть. Но восстановление, по признанию самой Блэк, оказалось долгим. Несколько месяцев она провела в инвалидной коляске, потом заново училась ходить и даже сейчас, спустя много лет, испытывает хронические боли и усталость. По ее словам, при отказе от лекарств каждый шаг сопровождается «электрическими разрядами по позвоночнику и в голову». Кроме того, женщина до сих пор боится зевать.

Эта неожиданная травма стала ударом и для семьи, отмечает The Daily Mail. Из-за постоянных больничных Блэк теряла работу, мужу пришлось взять все финансовые обязательства на себя. На какое-то время из-за трудностей с деньгами семья даже лишилась дома. Сама Блэк говорит, что обнародовала свою историю для того, чтобы показать людям, как важно прислушиваться к собственным ощущениям и добиваться медицинской помощи, если есть подозрение, что со здоровьем что-то не так.

