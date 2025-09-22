EN
Общество

Женщина сломала шею во время зевоты

2 минуты чтения 19:14 | Обновлено: 19:15

В социальных сетях обсуждают историю 36-летней жительницы Великобритании Хейли Блэк, которая получила тяжелую травму во время зевоты и чуть не погибла. Инцидент произошел почти 10 лет назад, но она только сейчас решилась публично рассказать о нем. Пост появился на странице Блэк в TikTok, пишет The Daily Mail.

По словам Блэк, утром она проснулась, чтобы приготовить смесь для новорожденной дочери. Девочка зевнула, и женщина инстинктивно зевнула в ответ. «Я почувствовала мгновенный электрический разряд через половину тела. Рука застыла в воздухе, ощущения были как при судорогах. Я сразу поняла, что случилось что-то серьезное», — рассказала британка.

Тайна свидетельницы 
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
Криминал8 минут чтения

Муж, 39-летний Ян, сначала решил, что жена просто паникует, но после ее настойчивых просьб все-таки вызвал скорую, пишет The Daily Mail. По дороге в больницу женщине зафиксировали голову, однако первые снимки не показали отклонений. «Я кричала от боли всю ночь, но врачи говорили, что на сканах все в порядке», — рассказывает Блэк.

Дополнительные обследования выявили серьезную травму: два шейных позвонка сместились вперед и повредили спинной мозг. Хирурги предупредили семью, что шансы на выживание и на то, что Хейли снова сможет ходить, составляли 50 на 50.

Экстренная операция прошла успешно, и двигательные функции удалось вернуть. Но восстановление, по признанию самой Блэк, оказалось долгим. Несколько месяцев она провела в инвалидной коляске, потом заново училась ходить и даже сейчас, спустя много лет, испытывает хронические боли и усталость. По ее словам, при отказе от лекарств каждый шаг сопровождается «электрическими разрядами по позвоночнику и в голову». Кроме того, женщина до сих пор боится зевать.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

Эта неожиданная травма стала ударом и для семьи, отмечает The Daily Mail. Из-за постоянных больничных Блэк теряла работу, мужу пришлось взять все финансовые обязательства на себя. На какое-то время из-за трудностей с деньгами семья даже лишилась дома. Сама Блэк говорит, что обнародовала свою историю для того, чтобы показать людям, как важно прислушиваться к собственным ощущениям и добиваться медицинской помощи, если есть подозрение, что со здоровьем что-то не так.

