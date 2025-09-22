EN
Общество

Аудитория Whatsapp и Telegram выросла в России

2 минуты чтения

В минувшем августе охваты иностранных мессенджеров WhatsApp и Telegram в России выросли по сравнению с прошлым годом, несмотря на блокировку звонков в них, введенную российскими властями в этом месяце. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты исследования рекламного холдинга Group4Media, основанного на данных Mediascope.

Так, в августе WhatsApp стал лидером по месячному охвату среди мессенджеров с показателем более 97 миллионов пользователей. В свою очередь, месячный охват Telegram вырос в России с 86,8 миллионов пользователей до 91 миллиона. 

Тайна свидетельницы 
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
Криминал8 минут чтения

Рост также показал суточный охват упомянутых зарубежных мессенджеров. Так, у  WhatsApp он увеличился на 700 тысяч пользователей, а у Telegram — на 5,5 миллиона, составив 82,1 миллиона и 68 миллионов пользователей соответственно.

При этом, по словам  гендиректора digital-агентства D-Agency Игоря Демидова, до конца года месячный охват WhatsApp может вырасти на 1-3%, а Telegram — на 6-9%.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

В то же время государственный мессенджер Max, который российские власти активно продвигают с помощью пропагандистских СМИ и прокремлевских инфлюэнсеров не смог даже приблизиться к показателям зарубежных конкурентов, заменить которые он призван по задумке Кремля. 

Так, в августе месячный охват Max составил 32,2 миллиона человек, а среднесуточный — семь миллионов. При этом в пресс-службе мессенджера утверждают, что в первой половине сентября его среднесуточный охват существенно вырос и достиг отметки в 13,7 пользователей.

Как отметил директор Института современных медиа Кирилл Танаев, соотношение месячного и ежедневного охватов Max говорит о том, что россияне установили продвигаемый властями мессенджер, но пользуются им ограниченно.

