Аудитория Whatsapp и Telegram выросла в России

В минувшем августе охваты иностранных мессенджеров WhatsApp и Telegram в России выросли по сравнению с прошлым годом, несмотря на блокировку звонков в них, введенную российскими властями в этом месяце. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты исследования рекламного холдинга Group4Media, основанного на данных Mediascope.

Так, в августе WhatsApp стал лидером по месячному охвату среди мессенджеров с показателем более 97 миллионов пользователей. В свою очередь, месячный охват Telegram вырос в России с 86,8 миллионов пользователей до 91 миллиона.

Рост также показал суточный охват упомянутых зарубежных мессенджеров. Так, у WhatsApp он увеличился на 700 тысяч пользователей, а у Telegram — на 5,5 миллиона, составив 82,1 миллиона и 68 миллионов пользователей соответственно.

При этом, по словам гендиректора digital-агентства D-Agency Игоря Демидова, до конца года месячный охват WhatsApp может вырасти на 1-3%, а Telegram — на 6-9%.

В то же время государственный мессенджер Max, который российские власти активно продвигают с помощью пропагандистских СМИ и прокремлевских инфлюэнсеров не смог даже приблизиться к показателям зарубежных конкурентов, заменить которые он призван по задумке Кремля.

Так, в августе месячный охват Max составил 32,2 миллиона человек, а среднесуточный — семь миллионов. При этом в пресс-службе мессенджера утверждают, что в первой половине сентября его среднесуточный охват существенно вырос и достиг отметки в 13,7 пользователей.

Как отметил директор Института современных медиа Кирилл Танаев, соотношение месячного и ежедневного охватов Max говорит о том, что россияне установили продвигаемый властями мессенджер, но пользуются им ограниченно.