Общество

Россиянам вместо паспорта разрешат показывать QR-код

2 минуты чтения 14:40 | Обновлено: 15:08

Министерство цифрового развития России сообщило, что на портале «Госуслуги» вскоре появится функция генерации QR-кода, который в ряде случаев гражданин сможет предъявлять вместо бумажного паспорта. Новая функция начнет действовать в несколько этапов, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале. 

«Уже в ближайшем будущем появится возможность создать QR-код, который в определенных ситуациях при желании можно будет предъявлять наравне с бумажным паспортом. Постановление об этом подписало Правительство», — отметили в Минцифры. 

Как сообщается, на начальном этапе использовать QR-код можно будет, например, при посещении кинотеатров и музеев, входе в бизнес-центры с пропускным режимом, покупке товаров для взрослых, а также при отправке или получении заказных писем.

Четыре страны борются за скалу посреди океана
Четыре страны борются за скалу посреди океана
Здесь с трудом может разместиться один человек. Что в ней такого и почему она так важна?
Мир12 минут чтения

В будущем перечень мест, где вместо паспорта будут принимать QR-код планируется расширить. В список хотят добавить финансовые организации, МФЦ, гостиницы, частные клиники и салоны сотовых операторов.

Предъявить QR-код можно будет только в «ГосДоках» — это сервис в «Госуслугах», с помощью которого сейчас можно поделиться сведениями о своих документах. «Возможности применения QR-кода наравне с паспортом будут расширяться поэтапно в соответствии с определенными Правительством сроками и по мере подключения организаций к сервису “ГосДоки”», — пояснили в ведомстве.

Там рассказали, что при проверке QR-кода будут отображаться только необходимые данные. Например, во время покупки билета в кино кассир увидит только фото и сведения о возрасте. В ведомстве добавили, что использование QR-кода будет «исключительно добровольным». Там также подчеркнули, что бумажные документы можно будет по-прежнему предъявлять без каких-либо ограничений. 

