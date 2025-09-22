Москвичей предупредили о сильнейшей погодной аномалии

Москву ожидает сильнейшая погодная аномалия. Об этом в интервью РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, новая неделя в столице начнется с невероятно теплой для этого времени года погоды.

«Смотрите, вот в понедельник температура будет на 7–8 градусов выше нормы. Это будет характерная температура для третьей декады июля, нужно понимать, что это сильнейшая аномалия», — отметил Вильфанд, напомнив, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 22 сентября, температура в Москве поднимется до плюс 26 градусов по Цельсию.

Вильфанд подчеркнул, что такая температура близка к абсолютному рекорду для этого времени года, зарегистрированному еще в 19 веке. «Напомню, что самая высокая температура с 1879 года в Москве 22 сентября, а это, кстати, день осеннего равноденствия, составила плюс 26,1 градуса. То есть температура приблизится к рекордным значениям. Просто это характеристика, насколько это вот аномально теплая погода прогнозируется», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра.

В то же время он предупредил, что период внезапного июльского тепла в сентябре будет очень коротким. По словам Вильфанда, уже со вторника, 23 сентября, в столице похолодает до плюс 16–18 градусов. А к четвергу, 25 сентября, температура в Москве упадет до плюс 9–14 градусов. При этом теплый ветер с юго-запада, который ожидается в столичном регионе в понедельник, уже на следующий день сменится течением холодного воздуха с северо-запада.