Общество

Москвичей предупредили о сильнейшей погодной аномалии

2 минуты чтения 10:34

Москву ожидает сильнейшая погодная аномалия. Об этом в интервью РБК сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, новая неделя в столице начнется с невероятно теплой для этого времени года погоды.

«Смотрите, вот в понедельник температура будет на 7–8 градусов выше нормы. Это будет характерная температура для третьей декады июля, нужно понимать, что это сильнейшая аномалия», — отметил Вильфанд, напомнив, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 22 сентября, температура в Москве поднимется до плюс 26 градусов по Цельсию.

Тайна свидетельницы 
Тайна свидетельницы 
Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть
Криминал8 минут чтения

Вильфанд подчеркнул, что такая температура близка к абсолютному рекорду для этого времени года, зарегистрированному еще в 19 веке. «Напомню, что самая высокая температура с 1879 года в Москве 22 сентября, а это, кстати, день осеннего равноденствия, составила плюс 26,1 градуса. То есть температура приблизится к рекордным значениям. Просто это характеристика, насколько это вот аномально теплая погода прогнозируется», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра. 

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров
Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали
Общество7 минут чтения

В то же время он предупредил, что период внезапного июльского тепла в сентябре будет очень коротким. По словам Вильфанда, уже со вторника, 23 сентября, в столице похолодает до плюс 16–18 градусов. А к четвергу, 25 сентября, температура в Москве упадет до плюс 9–14 градусов. При этом теплый ветер с юго-запада, который ожидается в столичном регионе в понедельник, уже на следующий день сменится течением холодного воздуха с северо-запада.

