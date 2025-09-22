Дорожный боулинг стал популярен благодаря тиктоку

Тиктокеры помогают возродить популярность традиционного ирландского вида спорта — дорожного боулинга, который постепенно терял поклонников в течение XX века. Трансляции игр в Instagram и TikTok смотрят тысячи людей, пишет The Guardian.

До пандемии COVID-19 игра была известна лишь среди нескольких общин в Корке и графстве Арма, но все изменилось во время изоляции. Антиковидные ограничения практически не мешали игроками, а съемка процесса с дронов сделала боулинг интересным для просмотра в соцсетях.

Игроки в ирландский дорожный боулинг бросают железные шарики весом в 737 грамм, находясь на дороге — в этой игре нет кеглей. После каждого броска место остановки шарика помечается мелом — побеждает игрок, который первым преодолеет своими бросками расстояние в две мили (около 3,2 километра). Обычно для этого придется кинуть шарик не менее 17 раз.

По изначальным правилам игры вместо шариков использовались пушечные ядра, но этот аспект игры изменился в отличие от других. Организаторы соревнований отмечают, что сталкиваются с неожиданным интересом из-за границы — боулинг привлек не только у зрителей, но и тех, кто хочет попробовать свои силы. На последний трехдневный турнир приехали участники из Германии, Италии и Нидерландов.

Журналисты отмечают, что этот вид спорта остается любительским, но из-за возросшего интереса букмекеры начали принимать ставки — на некоторые турниры их совокупная сумма превышает отметку в сто тысяч евро. Опытные игроки используют собственные тактики броска, дискутируя по поводу их эффективности.

Участники тренируются перед соревнованиями — плавают, катаются на велосипеде и используют эспандеры. Однако самым главным навыком, по их мнению, является психологическая устойчивость. Именно она позволяет выиграть матч, пока на участника смотрят болельщики.