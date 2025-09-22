Россиянка чуть не лишилась ребенка из-за врачебной ошибки 

Светлана Щербакова всегда мечтала стать молодой мамой. В 19 лет эта мечта начала сбываться — она забеременела, но чуть не лишилась ребенка из-за врачебной ошибки. Об этом она рассказала «Холоду».

На шестой неделе беременности у нее началось сильное кровотечение, и она легла на сохранение в городскую больницу. Вечером дежурный врач сказал ей, что беременность удастся сохранить, однако с утра другая врач не нашла плод на УЗИ и отправила Светлану на аборт.

Меня отправили на аборт, хотя ребенок был здоров Врачебная ошибка могла закончиться очень плохо, но мне повезло. Теперь я хочу, чтобы виновных наказали Общество 7 минут чтения

«Поводов не доверять врачу у меня не было: она специалист, а мне 19 лет, я только несколько недель беременна, и опыт у меня нулевой, — вспоминает Светлана. —

Если врач говорит, что беременность сохранить не удалось, значит, так оно и есть. И я пошла на чистку».

После аборта Светлана сдала анализы, но они не показали снижения гормона, характерного для прерванной беременности. Поэтому на этот раз врачи диагностировали ей внематочную беременность. Тогда Светлана поняла, что в больнице с ней «происходят странные вещи», и решила обратиться за вторым мнением к другому специалисту. На ее предположения, что плод удалось сохранить и что беременность не внематочная, врачи государственной больницы отвечали ей, что такого не может быть, и пугали Светлану тем, что она умрет на глазах у мужа.

Светлана выписалась из городской больницы под расписку и поехала за вторым мнением в частную клинику. Это решение она теперь считает единственно правильным. На УЗИ врач рассмотрел у нее совершенно здоровый плод и редкую патологию, благодаря которой плод сохранился после аборта. Оказалось, что у Светланы двурогая матка: плод находился в одном роге, пока врачи чистили другой.

Тайна свидетельницы Исчезновение пенсионерки обернулось десятилетиями тюрьмы для главного подозреваемого. Спустя 26 лет дело пришлось пересмотреть Криминал 8 минут чтения

«Нам с малышом необычайно повезло, что врачи отказались от хирургической чистки и почистили пустой рог. Иначе они бы убили моего совершенно здорового ребенка», — рассказывает о произошедшем Светлана. Остаток беременности она благополучно доходила и родила здорового ребенка. Сейчас ее сыну год и 10 месяцев, и, по словам Светланы, он очень жизнерадостный и активный мальчик.

Светлана считает, что непрофессионализм врачей и хамское отношение к ней должны быть наказаны, и готова судиться с больницей. Она пытается найти адвоката, но они отказываются браться за ее дело, так как боятся судиться с государственным учреждением. Несмотря на это, Светлана не сдается: она не оставляет идеи довести дело до суда, пишет обращения в Министерство здравоохранения и придает произошедшее огласке у себя в блоге.

Светлана рассказала «Холоду», что теперь знает: такие врачебные ошибки вовсе не редкость. Она также объяснила, почему не сдается в попытках добиться справедливости. Читайте полную историю по ссылке.