Зумеры перестали спать из-за переживаний о деньгах

Компания Amerisleep, производящая матрасы, проанализировала влияние экономики на сон американцев, и почти половина опрошенных призналась, что не высыпается из-за финансового стресса. Столько же респондентов заявили, что стали хуже спать и просыпаться посреди ночи после введения Дональдом Трампом пошлин. При этом хуже всего приходится представителям поколения Z, пишет Fortune.

Как пишет издание, 70% зумеров рассказали, что они не могут спать по ночам из-за переживаний о росте цен, арендной плате и трудоустройстве. Однако вместо того, чтобы заняться планированием бюджета или подготовить финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, зумеры предпочитают «пассивное утешение».

Fortune пишет, что представители поколения Z пытаются снять связанный с нестабильностью экономики стресс с помощью просмотра лент в социальных сетях или просмотра телевизора. При этом такие привычки скорее «подпитывают их тревоги», нежели помогают с ними справиться. Так, треть зумеров рассказали авторам опроса, что они могут оставаться в постели по несколько часов, чтобы справиться со стрессом.

Как отмечает Fortune, тактика избегания стресса может дать человеку почувствовать себя более уверенно на короткий период, однако она лишь отодвигает необходимость решать финансовые проблемы. «Поначалу это может показаться комфортным, но впоследствии может нарушить ваш ритм сна и вызвать чувство еще большей усталости», — заявили авторы исследования.

Эксперты советуют создать «окно для беспокойства» в начале дня вместо того, чтобы «загонять» его в глубины сознания и сталкиваться с ним ночью. Так, они рекомендуют выделить утром 15–20 минут, чтобы записать свои проблемы и возможные пути их решения, а затем «напомнить себе, что вы уже с ними разобрались, когда вы снова вспомните о них ночью».

Также исследователи посоветовали установить «комендантский час» для телефона и не пользоваться гаджетами как минимум за час до сна. Также они порекомендовали оставлять телефон на ночь в другой комнате, «чтобы избежать искушения».