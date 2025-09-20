EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Зумеры перестали спать из-за переживаний о деньгах

2 минуты чтения 18:44

Компания Amerisleep, производящая матрасы, проанализировала влияние экономики на сон американцев, и почти половина опрошенных призналась, что не высыпается из-за финансового стресса. Столько же респондентов заявили, что стали хуже спать и просыпаться посреди ночи после введения Дональдом Трампом пошлин. При этом хуже всего приходится представителям поколения Z, пишет Fortune.

Как пишет издание, 70% зумеров рассказали, что они не могут спать по ночам из-за переживаний о росте цен, арендной плате и трудоустройстве. Однако вместо того, чтобы заняться планированием бюджета или подготовить финансовую подушку безопасности на случай непредвиденных обстоятельств, зумеры предпочитают «пассивное утешение».

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
Мир7 минут чтения

Fortune пишет, что представители поколения Z пытаются снять связанный с нестабильностью экономики стресс с помощью просмотра лент в социальных сетях или просмотра телевизора. При этом такие привычки скорее «подпитывают их тревоги», нежели помогают с ними справиться. Так, треть зумеров рассказали авторам опроса, что они могут оставаться в постели по несколько часов, чтобы справиться со стрессом.

Как отмечает Fortune, тактика избегания стресса может дать человеку почувствовать себя более уверенно на короткий период, однако она лишь отодвигает необходимость решать финансовые проблемы. «Поначалу это может показаться комфортным, но впоследствии может нарушить ваш ритм сна и вызвать чувство еще большей усталости», — заявили авторы исследования.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
Общество10 минут чтения

Эксперты советуют создать «окно для беспокойства» в начале дня вместо того, чтобы «загонять» его в глубины сознания и сталкиваться с ним ночью. Так, они рекомендуют выделить утром 15–20 минут, чтобы записать свои проблемы и возможные пути их решения, а затем «напомнить себе, что вы уже с ними разобрались, когда вы снова вспомните о них ночью». 

Также исследователи посоветовали установить «комендантский час» для телефона и не пользоваться гаджетами как минимум за час до сна. Также они порекомендовали оставлять телефон на ночь в другой комнате, «чтобы избежать искушения».

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Мир
Суррогатная мать не смогла выносить ребенка, и ей этого не простили
Заказчица слила ее личные данные, обвинила в убийстве и организовала слежку
00:01
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Общество
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
00:01 18 сентября
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
Общество
Мои родители глухие, и я долго их стеснялась
А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое
00:01 17 сентября
Самая страшная речная катастрофа России
Общество
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
00:01 16 сентября
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Общество
Я люблю своего сына, но стала «мамой выходного дня»
Мне не нравится проводить с ним много времени. Его растит отец
00:01 15 сентября

Самое читаемое

Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Криминал
Видео обезглавливания мужчины продали в Telegram
Это может быть первым коммерческим снафф-роликом — ранее такие фильмы считали мифом. Что о нем известно?
00:01 28 августа
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Криминал
Куклы на полках оказались мертвыми детьми
Известный краевед годами выкапывал детские тела из могил и собирал «коллекцию»
00:01 9 сентября
Перед смертью она оставила три письма
Криминал
Перед смертью она оставила три письма
В них 16-летняя девушка рассказала, как ее бросила мать, а потом ее обманом увезли за границу и вовлекли в секс-рабство. Эта история потрясла целую страну
00:01 11 сентября
Мы три года нелегально жили в Испании
Общество
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
00:01 19 сентября
Горящие новости
Названы профессии с высоким доходом без высшего образования
У провалившей тест на «родительскую компетентность» женщины отобрали ребенка через час после родов
Ученые обнаружили новые запасы питьевой воды
СМИ: до застрявшей на пике Победы россиянки доберутся только в 2026 году
Операция по спасению застрявшей на пике Победы россиянки завершена
Netflix назвал подходящие каждому знаку зодиака фильмы и сериалы
Сотни россиян будут вынуждены покинуть Латвию
Ребенку оторвало руку на эскалаторе торгового центра
Ученые нашли родину славян 