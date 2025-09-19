СМИ: Запад придумал новую схему военной помощи Украине

Западные союзники Украины, столкнувшись с уменьшением вероятности ее вступления в НАТО, придумали новую схему поддержки оборонной промышленности страны. Они планируют инвестировать миллиарды долларов в эту отрасль украинской экономики, получая в обмен передовые военные технологии, пишет The Washington Post.

В первую очередь страны Запада могут быть заинтересованы в украинских разработках в области беспилотников, технологии производства и использования которых совершенствуются одновременно с продолжающейся войной против России. Интерес к такому взаимодействию публично выражал спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

«Преимущество Украины заключается в наличии проверенных в боевых условиях систем, довольно низких производственных затрат и наличии предприятий, способных быстро производить эти системы», — считает исследователь из Международного института стратегических исследований в Лондоне Фабьен Хинц.

Сама Украина заинтересована в таких инвестициях — военная промышленность страны сейчас обеспечивает лишь 60% потребностей украинской армии. Военный бюджет Киева при этом более чем в два раза меньше российского — из-за этого украинские власти просят у западных партнеров помощи не только вооружением, но и финансами, чтобы утроить производство оружия.

В перспективе Киев хотел бы продавать вооружение на сумму не менее 30 миллиардов долларов в год — в три раза больше, чем заложенная в текущий украинский бюджет сумма по этой статье. Поэтому власти страны ищут способ заключать соглашения о лицензировании и партнерстве с западными оружейными компаниями.

Первые похожие договоры с Украиной заключила Дания, отмечают журналисты. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Копенгаген начал инвестиции в оборонную промышленность его страны — оружие будет собираться на датских заводах. О похожих планах объявляла и Великобритания.