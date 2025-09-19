Эксперты сравнили уровень счастья офисных работников и удаленщиков

Россияне, работающие из дома, чаще называют себя счастливыми, чем сотрудники, которые посещают офис. К такому выводу пришел исследовательский центр SuperJob, опросивший 2500 человек из всех федеральных округов.

Согласно данным опроса, абсолютно счастливыми считают себя 31% удаленщиков. Среди офисных сотрудников таких меньше — 27%.

Отдельно эксперты отметили группу неработающих россиян. Среди них также 31% полностью довольны жизнью. Однако в этой категории выше доля людей, которые чувствуют себя категорически несчастными, — 7% против 3% среди работающих в любом формате.

В целом 8 из 10 россиян оценивают свою жизнь как счастливую в той или иной степени. Абсолютно счастливы 30% респондентов, еще 50% «скорее» счастливы. Несчастными себя назвали 20% опрошенных, из них 5% — полностью. На восприятие счастья заметно влияет доход. Так, среди респондентов с ежемесячным заработком выше 100 тысяч рублей 34% назвали себя полностью счастливыми. Среди тех, кто получает меньше, эта доля составляет 25–27%.

Важным фактором, согласно исследованию, остается семейное положение. Среди состоящих в браке абсолютно счастливы 32%, среди не состоящих — 20%. Наличие детей также повышает вероятность положительного ответа: 31% против 21% среди бездетных.

В гендерном разрезе женщины чаще называют себя абсолютно счастливыми (33%), чем мужчины (26%). Число «скорее счастливых» у обеих групп почти одинаковое — около 50%. Категорически несчастными чувствуют себя 8% мужчин и только 3% женщин.

Самыми оптимистичными оказались россияне в возрасте от 35 до 45 лет — в этой группе абсолютно счастливы 32%. Уровень образования, напротив, связан с некоторым снижением ощущения счастья. Среди людей с высшим образованием «однозначно и скорее счастливых» 77%, тогда как среди обладателей среднего профессионального — 82%.

География также влияет на настроение. В Москве только 27% опрошенных считают себя полностью счастливыми, а совокупная доля несчастных достигает 31%. В Санкт-Петербурге абсолютно счастливы 31%, но 10% называют себя категорически несчастными. В регионах картина более позитивная, там 82% респондентов ощущают себя счастливыми в разной степени.