Криминал

Арестован пожаловавшийся на похищение силовиками музыкант

2 минуты чтения 15:56

Реутовский городской суд отправил в СИЗО 37-летнего музыканта и копирайтера Владимира Болоболова по делу о хранении взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК). В конце августа его близкие сообщили об исчезновении мужчины. Позже стало известно, что он был похищен, предположительно, силовиками, сообщает «Медиазона».

По данным «Важных историй», Болоболов пропал 27 августа после похода в кофейню в Реутове. Позже он рассказал родственникам, что его затолкали в автомобиль несколько мужчин, напавших на него сзади. Пока они ехали, музыканту надели на голову мешок, били его электрошокерами и душили. По словам Болоболова, от него требовали некоего признания, однако в чем именно, похитители не уточнили.

«Уже вечером начали бить тревогу, так как Вова всегда на связи, для него это нехарактерно», — рассказала телеграм-каналу «Осторожно, новости» подруга Болоболова. На следующий день его близкие подали заявление в полицию о пропаже, но там им заявили, что мужчина «наверное, забухал».

Похитители привезли Болоболова в неизвестное ему место, пристегнули наручниками к батарее и продолжили избивать. 28 августа мужчину привезли в его квартиру и провели там обыск. При этом никаких документов для его проведения ему не показали. Силовики якобы обнаружили у него дома пауэрбанк со взрывчаткой, хотя сам Болоболов утверждает, что никогда его раньше не видел. Во время обыска мужчине разрешили позвонить подруге и попросить забрать кота.

После этого Болоболова снова отвезли в неизвестное место на «допрос», где опять надели мешок на голову, пристегнули к батарее и стали избивать. «Медиазона» пишет, что через три дня после исчезновения музыканта отпустили без предъявления обвинений, однако вскоре снова задержали по административной статье о мелком хулиганстве и отправили под арест на 15 суток.

По словам адвоката Оскара Черджиева, второй раз Болоболова задержали, когда он вышел из больницы, куда приехал фиксировать следы от избиений. После истечения срока административного ареста Болоболова задержали уже по уголовному делу.

