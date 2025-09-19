Бывший муж вынудил писательницу 20 лет скрываться под чужим именем

Американской писательнице Карен Палмер в течение 20 лет вместе с новым партнером и детьми пришлось пользоваться поддельными документами, чтобы скрыться от бывшего мужа, угрожавшего убить ее. Об этом она написала в мемуарах She’s Under Her, сообщает журнал The Cut, опубликовавший интервью с Палмер.

В своей книге писательница рассказывает, что она познакомилась с 36-летним Гилом (имя изменено), когда ей было 17 лет. Палмер описывает своего бывшего мужа как мелкого преступника, который любил хвастаться своими многочисленными водительскими правами, выданными на разные имена. Она рассказала, что вышла за Гила замуж, чтобы «доказать, что может», но затем, по ее словам, их жизнь «изменилась».

За 14 лет брака Гил приставлял заряженный пистолет к ее животу, когда она была беременна, запирал в шкафу и силой принуждал к сексу. Когда у пары было уже двое детей, Палмер ушла от Гила и начала строить отношения со своим давним другом Винни. Тогда в их адрес посыпались угрозы.

«Он угрожал застрелить Винни. Он угрожал застрелить меня. Он сказал мне, что отрежет мне голову и засунет ее в холодильник, чтобы девочки нашли. А потом, через несколько месяцев после нашего расставания, он похитил нашего младшего ребенка», — пишет Палмер, отмечая, что «перспектива насилия возбуждала» ее бывшего супруга.

По ее словам, какое-то время Гилу удавалось скрываться вместе с их общей трехлетней дочерью Эми, которую он постриг и перекрасил, а также возил из отеля в отель. Однако суд вскоре отдал полную опеку над двумя детьми Палмер и, когда ей вернули ребенка, она решилась на побег. В итоге Палмер с двумя детьми и Винни на купленной за наличные машине доехали из Калифорнии в Колорадо.

Описанные события происходили в 1989 году. Палмер рассказывает, что подделала документы и на их основе власти выдали ей и ее партнеру новые номера социального страхования. В результате действий ее бывшего мужа Палмер, ее детям и новому партнеру пришлось больше 20 лет жить под вымышленными именами.