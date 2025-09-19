Сотрудников морга будут судить за магический ритуал с телом умершего

Во Владивостоке двое работников местного морга предстанут перед судом после того, как они поместили в труп сверток с «магическими» предметами. Материалы дела уже поступили в Советский районный суд города, сообщила объединенная пресс-служба судов по региону.

«Так, по версии следствия, женщина договорилась с неустановленным в ходе дознания лицом, о том, что она окажет содействие в помещении в тело умершего, находящееся в морге, пакета с тремя фигурками из воска с прикрепленными фотоснимками лиц, пронизанными иглами, руки и ноги которых обвязаны шнурками и тремя пластинами с изображениями иероглифов», — говорится в сообщении (орфография сообщения сохранена без изменений).

После этого упомянутая женщина обратилась за помощью к своему коллеге, который поместил пакет с указанными предметами в грудную клетку тела умершего и зашил разрез.

«Однако, при бальзамировании трупа в его грудной полости был обнаружен пакет с указанным выше содержимым. Своими действиями, согласно предъявленному обвинению, подсудимые выразили явное неуважение к памяти умершего и его родственников», — сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в отношении фигурантов было возбуждено дело по статье о надругательстве над телом умершего (п.«а» ч. 2 ст. 244 УК), которая предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

В июле книжные магазины «Литрес» и «Читай-город» провели опрос, в результате которого выяснилось, что 96% россиян хотели бы обладать магическими способностями. При этом 40% респондентов заявили, что были свидетелями применения волшебства в реальной жизни.