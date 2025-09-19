EN
В Госдуме предложили отказаться от единого отопительного сезона

08:08

В России следует отказаться от одновременного включения и выключения отопления в жилых домах, а вместо этого подавать тепло по более гибкому графику, основанному на техническом состоянии зданий и уровне их теплопотерь. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Он пояснил, что включать отопление нужно сначала в старых зданиях и домах, признанных аварийными, а отключать — в новостройках. «Отопительный сезон можно начинать не для всего района одновременно, а в первую очередь для домов, наиболее подверженных теплопотерям: старым и аварийным зданиям с неутепленными фасадами. Аналогично, весной отопление в первую очередь можно отключать в современных, хорошо утепленных новостройках, где тепловая инерция значительно ниже», — пояснил депутат.

Мы три года нелегально жили в Испании
Мы три года нелегально жили в Испании
Первое время у нас не было денег, а потом мы стали зарабатывать на «Авито». Теперь собираемся купить квартиру
10 минут чтения

Согласно единым правилам, действующим по всей стране, отопительный сезон в России начинают тогда, когда среднесуточная температура в течение пяти дней подряд держится на уровне плюс восьми градусов по Цельсию и ниже.

Однако, как отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, на самом деле тепло в домах появляется не одновременно. Так, первыми начинают отапливать здания социальных объектов, больниц, школ и детских садов. Затем подают тепло в жилые дома и офисные здания, а последними отапливать начинают торговые и промышленные объекты. 

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
19 минут чтения

В апреле на фоне аномально раннего потепления россияне массово жаловались на неотключенное отопление в своих домах. В некоторых городах жители рассказывали, что температура в их квартирах поднималась до отметки в плюс 30 градусов по Цельсию и выше.

