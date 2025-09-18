Зумеры стали реже выходить на улицу

Представители поколения Z предпочитают обходиться без выхода на улицу несколько дней подряд — это подтверждается как словами их родителей, так и результатами опросов самих зумеров, пишет The Independent со ссылкой на данные исследований.

При этом проведенное на природе время позволяет человеку ощутить чувство счастья, внушить спокойствие, поднять настроение, а также улучшить концентрацию внимания и память, отмечает автор текста, писательница и эколог Хелен Коффи. Эта тенденция начала проявляться в последнее десятилетие.

Коффи связывает увеличение проводимого в помещении времени с распространением гаджетов и компьютеров. На основе данных о жителях Великобритании она пишет, что в 2013 году среднестатистический взрослый британец проводил перед экраном телефона, ноутбука или компьютера в развлекательных целях один час и 36 минут в день, в 2024 году этот показатель составил уже четыре часа и 20 минут. Зумеры тратят на это еще больше времени — шесть часов в день.

При этом почти половина опрошенных Ofcom молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет понимает, что тратит слишком много времени на гаджеты. Данные из США похожи на британские — в Америке 62% взрослых людей заявили, что постоянно находятся в сети.

Однако дело не только только в том, что гаджеты выигрывают борьбу за время молодых людей, отмечает Коффи. Они также создали удобную среду, которая позволяет проживать полноценную жизнь, не выходя из дома — заказывать продукты онлайн, общаться и получать информацию через социальные сети, видеохостинги и приложения для знакомств.

Однако эта среда, создаваемая цифровизацией, имеет свою цену — изоляция от общества и постепенное появление сложностей с обретением социальных контактов. Зумеры, по мнению Коффи, начинают отрываться от жизни в обществе так же, как и от природы — поднять трубку для них становится примерно также сложно, как заниматься экстремальным видом спорта.