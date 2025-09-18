Мэр Москвы Сергей Собянин выступил на пленарном заседании Московского финансового форума, где заявил, что ключевым фактором развития экономики столицы является стабильность, а не волшебство. Об этом сообщает РБК.

Модератором сессии был глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он подчеркнул, что сейчас экономика Москвы развивается быстрее, чем в других регионах, а темпы роста инвестиций оказались почти в два с половиной раза выше, чем в среднем по России за последние шесть лет. Макаров попросил Собянина дать совет другим регионам, «если у него нет волшебной палочки».

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя Общество 19 минут чтения

«На самом деле это системный вопрос, который во многом заключается в мудрой политике правительства России, поддержанной президентом. Речь идет о стабильности. У тебя много может быть денег, может быть мало, главное — понимать, что будет с правилами игры, в которой ты живешь, через два года, через пять лет, десять лет. Последние 15 лет, конечно, у нас были изменения правил, но они не были фундаментальными», — ответил Собянин.

По его словам, стабильность позволяет грамотно планировать столичный бюджет и избегать его дефицита. Этот же фактор приводит «и к росту инвестиций, и к росту промышленного производства, и даже к небольшому росту торговли», добавил мэр Москвы.

Мои родители глухие, и я долго их стеснялась А сейчас понимаю, что они дали мне очень многое Общество 12 минут чтения

Этой весной Собянин отчитался Путину о росте валового регионального продукта (ВРП) Москвы на четверть за последние шесть лет. Это, по его словам, вывело Москву на второе место среди мировых экономик крупнейших городов. Мэр столицы заявил, что по этому показателю Москва уступает лишь Нью-Йорку и опережает Шанхай.

