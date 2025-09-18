EN
Путин пообещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград

2 минуты чтения 17:39 | Обновлено: 17:41

Владимир Путин заявил, что над обратным переименованием Волгограда в Сталинград «надо подумать» — его слова стали ответом на предложение об этом председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, пишет РБК.

При этом Путин отметил, что нужно иметь ввиду, какую роль Сталин сыграл в победе СССР в Великой Отечественной войне, а также постараться это «деполитизировать». Он не объяснил, что имеет ввиду под деполитизацией образа Сталина.

Самая страшная речная катастрофа России
Самая страшная речная катастрофа России
Круизный теплоход врезался в мост на Волге из-за ошибки экипажа. Погибли сотни человек
Общество17 минут чтения

Одновременно, как пишет РБК, Путин напомнил Зюганову о проводившихся во время нахождения Сталина у власти репрессиях — он назвал это проблемой, которую нельзя забывать и «выхолащивать». «Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», — добавил Путин.

Путин заявил, что вопрос потенциального переименования Волгограда должен решаться на региональном уровне с учетом мнения жителей. В апреле 2025 года Путин уже обещал подумать над таким предложением. Город временно переименовывают в Сталинград на время празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне и еще восемь раз в году на памятные даты.

Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Он обещал вылечить людей от алкоголизма и шизофрении
Десятилетиями Виктор Столбун «исцелял» взрослых и детей. На деле он и его последователи избивали пациентов и заставляли работать на себя
Общество19 минут чтения

Весной политик также заявлял, что постоянное переименование может произойти только при одобрении со стороны жителей города. Опрос ВЦИОМ по поводу возвращения названия Сталинград, проведенный в 2023 году, показал, что идею не поддерживают 67% волгоградцев, за нее выступили лишь 26%. Жители города считают, что это может вызвать большие финансовые затраты, также они видят в этом «отсутствие смысла», негативно относятся к фигуре Сталина и не желают «жить прошлым».

Зюганов обосновал свое предложение якобы имеющимися «просьбами народа», также он выдвинул идею установки памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке. Волгоград назывался Сталинградом с 1925 года, свое нынешнее название населенный пункт получил в 1961 году.

