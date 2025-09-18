Путин пообещал подумать над переименованием Волгограда в Сталинград

Владимир Путин заявил, что над обратным переименованием Волгограда в Сталинград «надо подумать» — его слова стали ответом на предложение об этом председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова, пишет РБК.
При этом Путин отметил, что нужно иметь ввиду, какую роль Сталин сыграл в победе СССР в Великой Отечественной войне, а также постараться это «деполитизировать». Он не объяснил, что имеет ввиду под деполитизацией образа Сталина.
Одновременно, как пишет РБК, Путин напомнил Зюганову о проводившихся во время нахождения Сталина у власти репрессиях — он назвал это проблемой, которую нельзя забывать и «выхолащивать». «Но также несправедливо забывать роль, которую сыграл этот конкретный человек в победе советского народа в Великой Отечественной войне», — добавил Путин.
Путин заявил, что вопрос потенциального переименования Волгограда должен решаться на региональном уровне с учетом мнения жителей. В апреле 2025 года Путин уже обещал подумать над таким предложением. Город временно переименовывают в Сталинград на время празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне и еще восемь раз в году на памятные даты.
Весной политик также заявлял, что постоянное переименование может произойти только при одобрении со стороны жителей города. Опрос ВЦИОМ по поводу возвращения названия Сталинград, проведенный в 2023 году, показал, что идею не поддерживают 67% волгоградцев, за нее выступили лишь 26%. Жители города считают, что это может вызвать большие финансовые затраты, также они видят в этом «отсутствие смысла», негативно относятся к фигуре Сталина и не желают «жить прошлым».
Зюганов обосновал свое предложение якобы имеющимися «просьбами народа», также он выдвинул идею установки памятника Феликсу Дзержинскому на Лубянке. Волгоград назывался Сталинградом с 1925 года, свое нынешнее название населенный пункт получил в 1961 году.